Abinader garantiza seguridad estructural de Línea 2C del Metro que llega hasta Los Alcarrizos

El presidente Luis Abinader aseguró este jueves que la nueva Línea 2C del Metro de Santo Domingo cumple con todos los estándares de seguridad necesarios.

Las declaraciones del mandatario surgen en medio de inquietudes ciudadanas por supuestas irregularidades en la estructura y recomendaciones de expertos.

El jefe del Estado reiteró que él será el primero en subirse en el Metro el próximo 24 de febrero, tres días antes de su rendición de cuentas ante la nación.

“Para el próximo 24 los invitamos a todos. Yo voy a ser el primero que voy a estar”, dijo, al tiempo de agregar que: “Todas las recomendaciones de seguridad se han seguido y se han aplicado en el Metro”.

La inauguración está prevista para las 4:00 de la tarde, indicó el mandatario.

Abinader volvió a referirse al tema durante la presentación del informe de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras del Estado, en el Palacio Nacional.

La Línea 2C, que se extenderá desde el kilómetro 9 hasta la entrada de Los Alcarrizos, operará de manera gratuita hasta los días de Semana Santa como parte de un período de prueba.

Según las autoridades, más de un millón de personas de Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos se beneficiarán directamente, con un ahorro estimado de hasta un 60% en tiempo y costos de desplazamiento.

La obra, iniciada en febrero de 2022, ha enfrentado críticas por la reprogramación de su fecha de entrega.

Originalmente se proyectó su conclusión en 24 meses, es decir que se entregaría en 2024, con una inversión superior a los 500 millones de dólares: 396 millones para el metro y 110 millones para la vía marginal.

Con el paso del tiempo, las fechas de entrega fueron cambiando. En febrero de 2025, el ministro José Ignacio Paliza informó en redes sociales que la obra estaría terminada a finales de ese año.

Luego de la prueba dinámica realizada en agosto de 2025, la fecha volvió a fijarse para febrero, pero de este año.

El coordinador de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras del Estado, ingeniero Osiris de León, explicó que, ante opiniones técnicas sobre la estructura, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) recomendó la contratación de una firma internacional para realizar un análisis bajo “el peor escenario” como terremotos, tormentas o huracanes.

“Si ese estudio evidencia alguna falencia que vaya más allá de lo localmente subsanable, pues tomar las decisiones pertinentes”, señaló De León.

De momento solo se trata de una recomendación, aclaró el experto a los periodistas.

El ingeniero indicó que la estructura ha presentado “pequeños detalles entre el hormigón y el suelo”, debido a las características del terreno arcilloso en la parte occidental de Santo Domingo, distinto a la roca caliza que predomina en la zona oriental.

No obstante, afirmó que la obra avanza con normalidad y que esos aspectos forman parte de los procesos técnicos habituales en construcciones de esta naturaleza.

El informe de la comisión abarca 749 infraestructuras viales a nivel nacional. Según De León, menos del 10% presenta falencias que requieren intervención urgente, mientras que en otros casos se han identificado aspectos de diseño, como sistemas de drenaje en puentes.