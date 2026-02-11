Ray Guevara: Abinader se casará con la gloria si saca a Pedro Santana del Panteón de la Patria

El expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, se sorprendió de que el presidente Luis Abinader no descarte la posibilidad de retirar los restos de Pedro Santana del Panteón de la Patria.

Al ser entrevistado en el programa “Matutino Su Mundo”, indicó que quien retire los restos de este hombre “se casará con la gloria”, al tiempo de hacerle un llamado a Luis Abinader a que lo haga.

Como solución, dijo que debe ser trasladado a la provincia de El Seibo, en donde se le debe hacer un monumento.

“Le hago ese llamado al presidente Abinader, yo creo que el momento llegó en la República Dominicana de trasladar los restos de Santana al Seibo, a un gran panteón, que se le haga allá y alejarlo de las víctimas de sus gobiernos autoritarios y despóticos”, dijo Ray Guevara.

Expresó que sacar los restos de Santana del Panteón de la Patria es una deuda histórica que se tiene con Juan Pablo Duarte.

Ray Guevara recordó que Pedro Santana fusiló a María Trinidad Sánchez, tía de Francisco del Rosario Sánchez; además de mandar a ultimar a José Joaquín Puello, al general Antonio Diverge, entre otros.

En el 2024 el presidente Luis Abinader indicó, durante una participación en La Semanal, que a las exigencias del Instituto Duartiano de que se retiren los restos de Pedro Santana del Panteón de la Patria se le podría dar una solución.

“Yo pienso que eso debemos darle solución; ahora, yo no puedo cambiar el país completamente en cuatro años, ni tampoco lo voy a hacer en los cuatro que me quedan”, dijo Abinader.

La historia

La historia de la República Dominicana coloca a Pedro Santana como la persona que anexó República Dominicana en 1861 a España, luego de la soberanía ejecutada en 1844.

De igual forma, realizó una persecución contra los Trinitarios, ordenó su fusilamiento, entre otros males.

En 1978, durante uno de los gobiernos de Joaquín Balaguer, los restos de Pedro Santana fueron llevados al Panteón de la Patria.

En el Panteón de la Patria, además de los padres de la patria, reposan intelectuales, mujeres ilustres, héroes militares y políticos que jugaron un ron importante en las luchas por la independencia y la libertad del país.

La espada de Pedro Santana fue de vital importancia para lograr la independencia de República Dominicana en 1844.