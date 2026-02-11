Ministerio Público incauta inmueble en Sosúa conocido como “La Casona”

La Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público informó la ejecución de una orden judicial para la incautación de un inmueble conocido popularmente como “La Casona”, “La Pared” o “La 30”, ubicado en el municipio de Sosúa, en Puerto Plata.

La medida forma parte de un proceso legal en curso, bajo el marco de la normativa de recuperación de activos ilícitos.

La incautación fue autorizada mediante el auto administrativo No. 627-2025-SAUT-00441, emitido el pasado 17 de diciembre de 2025 por el Juez de Control y de Garantías de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.

Dicha orden faculta a las autoridades a tomar control del bien inmueble mientras se desarrolla el juicio de extinción de dominio, el cual busca determinar el origen legal o ilícito de la propiedad.

El inmueble se encuentra localizado en el sector El Batey, específicamente en la calle Filipinas del referido municipio y se encuentra en el solar No. 14 de la Manzana No. 261, Distrito Catastral No. 1 de Puerto Plata, de una extensión de 522.06 metros cuadrados.

Una vivienda construida de block con techo de concreto, pintada de color blanco, que incluye patio y una pared perimetral, con el título amparado bajo el Certificado de Título Núm. 18.

Aviso a interesados

El Ministerio Público hace un llamado a cualquier persona que se considere afectada o que tenga un interés legítimo sobre este bien para que tome conocimiento del proceso judicial.

La institución reiteró que este tipo de acciones forman parte de la estrategia nacional para fortalecer el sistema de justicia y asegurar que los bienes vinculados a actividades irregulares pasen a manos del Estado.