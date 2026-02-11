Danilo Medina: Gobierno del presidente Luis Abinader es sumamente lento en realización de obras

El expresidente de la República Danilo Medina cuestionó este miércoles el tiempo que destina el gobierno del mandatario Luis Abinader en terminar una obra pública, asegurando que son “sumamente lentos”.

“Han tenido lentitud en todo lo que comienzan, este es un gobierno sumamente lento, no sabemos si es ineficiencia o qué le pasa, ya tienen 5 años…”, dijo Medina.

El también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó que el Poder Ejecutivo continúe sin ejecutar partidas contempladas el Presupuesto General del Estado para invertir en la sociedad dominicana.

“No sé a qué se debe, incluso todos los años le sobra parte del presupuesto de inversión en capitales que no lo gastan, ya se deben manejar los mecanismos institucionales para gastar dinero, pero es que el gobierno es muy lento”, afirmó.

Medina emitió estas declaraciones en la Junta Central Electoral, al responder a preguntas de reporteros sobre su valoración ante el desempeño que registró el tren gubernamental durante sus últimos años. Precisamente, esto ocurre a solo 16 días de que el presidente Abinader presente su sexta rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, donde enumerara lo que han sido sus logros.

Al ser consultado sobre las expectativas que tiene para el próximo 27 de febrero, día de la Independencia del país, Medina prefirió no especular sobre los temas de los que hablará el mandatario Abinader en su discurso.

“No es bueno cruzar el puente antes de llegar al río, esperemos al 27 y entonces el partido fijará su posición. Esperemos a ver qué va a decir el presidente, él es que está cuantificando lo que ha hecho”, precisó.

Denuncias en el FEDA

El pasado 26 de enero, el presidente Abinader decidió destituir a Rafael Féliz, quien estaba asignado en la posición de rector del Instituto Tecnológico de las Américas. Eso se produjo luego de que surgieran denuncias periodísticas sobre cobros olbligadores a empleados de la entidad para financiar proyectos políticos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con la supuesta autorización y coordinación de Féliz.

Recientemente, los medios de comunicación reportaron también un mecanismo similar registrado en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), el cual estaba siendo supuestamente dirigido por el titular, Hecmilio Galvan.

Ante esta nueva situación, Medina entiende incorrecto que los incumbente del Poder Ejecutivo le “quiten una parte de su salario” a los empleados, destacando que la mayoría de estos tienen “bajo salarios”. Es por esta razón que espera que el caso sea investigado y judicializado, en caso de determinar la veracidad del hecho.

“No lo veo bien. Pero el Gobierno ha decidido investigar los casos que han salido a la luz pública y ojalá que se sancionen a los funcionarios si es cierto que lo hacen de manera independiente”, declaró.

El presidente Abinader anunció ayer que el Gobierno está desarrollando una investigación al respecto.

Nueva cédula

Medina visitó la Junta Central Electoral (JCE) para recibir su nueva cédula, luego de que este permaneciera durante, aproximadamente, dos años en estado de vencimiento. Aprovechó la ocasión para valorar de manera positiva el proceso que ha realizado el órgano electoral con el documento de identidad.

“Es un documento que tiene mucha seguridad, tiene una variación enorme con relación al pasado. Creo que ha valido la pena el paso que estamos dando”, dijo a los periodistas en la sede de la JCE.

Dijo que el PLD estaba comprometido con la JCE para garantizar que sus militantes acudan a renovar su documento cuando le corresponda.

“El PLD estará colaborando con la Junta en todo lo que tenga que ver con nuestra militancia y en lo que necesiten para que el país completo pueda sacar sus documentos y estar listos para lo que a nosotros más nos interesa: votar. Pero también para que los ciudadanos puedan tener su documento de identidad”, resaltó.

Asimismo, Medina agradeció la distinción que le ha hecho la JCE a la dirección de los partidos políticos al invitarlos a la sede central para realizar el proceso de cambio.

“Exhortar a la ciudadanía para que en el momento en el que le corresponda le llame la Junta para sacar los documentos que acudan masivamente”, manifestó.