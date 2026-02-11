La Cuaba protesta en rechazo a declaraciones de viceministro de Medio Ambiente sobre vertedero

Residentes del distrito municipal de La Cuaba, en el municipio de Pedro Brand, amanecieron este miércoles en protesta, ante las declaraciones de Lenin Bueno Rodríguez, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, quien aseveró que arribaron a un acuerdo sobre la instalación de un relleno sanitario en la zona.

Ante esto, comunitarios de La Cuaba tomaron las calles de la comunidad desde las 5:00 de la mañana de este miércoles, expresando su negativa a las declaraciones del viceministro, así como la instalación del relleno que aseguran se convertiría en un vertedero.

“Decía (Lenin Bueno Rodríguez) que todas las inquietudes que tenía la comunidad de La Cuaba con el proyecto de relleno sanitario que se pretende instalar en la comunidad de Los Aguacates habían sido subsanadas y que habían llegado a acuerdos con la comunidad y que ya habían firmado, cosas estas que son totalmente mentiras porque no ha habido ningún acuerdo, no ha habido ningún acercamiento por parte del Ministerio de Medio Ambiente ni de la empresa con la comunidad y esto ha provocado una gran indignación en todas las comunidades que conforman el distrito municipal de La Cuaba”, expresó Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba.

A más de seis meses de comunitarios solicitar una reunión con el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, los comunitarios no han tenido ningún acercamiento con esta dependencia.

Lenin Bueno Rodríguez declaró al ser entrevistado en el programa “Panorama de la mañana” en el cierre técnico del vertedero de Duquesa, que la instalación del proyecto de relleno sanitario y planta de valorización en La Cuaba reunió “todas las condiciones favorables” para subsanar las inquietudes de la comunidad, que se ha mantenido en pie de lucha en contra del relleno.

“En este caso específico se evaluó y se reunió todas las condiciones favorables para subsanar las inquietudes de la comunidad y para hacer un proyecto de relleno sanitario moderno donde se podrán instalar hasta restaurantes”, sugirió.

Asimismo, afirmó que comunitarios de La Cuaba estuvieron de acuerdo en la instalación del proyecto y dijo existen acuerdos firmados, donde se subsanan las inquietudes de los residentes del distrito municipal.

“Sí, claro y existen acuerdos firmados donde se subsanan”, señaló el viceministro.

Agregó que la empresa desarrolladora del proyecto presentó una ruta alterna y privada, para no afectar las calles y entradas al distrito municipal, que ha visto el desarrollo de su economía en los últimos años en el crecimiento del ecoturismo.

“La empresa consiguió una ruta alterna y privada, donde los camiones no van a pasar ni cerca de la entrada”, explicó al tiempo de agregar que la empresa también remozará las calles de acceso a La Cuaba, aunque los camiones no van a pasar “ni cerca de esa vía”.

El relleno sanitario se construiría en la calle principal de El Aguacate, en un terreno que tiene 1,500 tareas de extensión.

La negativa en contra del relleno sanitario se remonta al 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su instalación y tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023.

El pasado 2025 el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción, lo cual preocupa a los comunitarios, que temen por su calidad de vida.

Otras movilizaciones

Desde septiembre de 2025, residentes de La Cuaba han hecho suyas las calles del distrito municipal, a modo de protesta, en rechazo a que sea instalada la planta de valorización de desechos y relleno sanitario en la avenida principal del Aguacate.

Entre estos, cuentan varios encendidos de vela, organizados por la Confederación de Pastores de La Cuaba, así como vigilias, en las que clamaron a Dios intercepción en su lucha.

Asimismo, el domingo 7 de diciembre se registró en la comunidad del Pedregal un enfrentamiento con piedras, palos y bombas lacrimógenas, en medio de protestas contra el relleno sanitario, luego de que llegaran en guagua personas de otras zonas para una vigilia en favor de la construcción del relleno sanitario, convocada por el Comité para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organización desconocida por dirigentes de La Cuaba.

Este enfrentamiento tuvo lugar luego de que por dos días consecutivos comunitarios del paraje El Aguacate salieran a las calles con quema de neumáticos y paralización de la principal vía de acceso, en rechazo a los intentos del relleno sanitario.

De igual forma, el pasado 23 de noviembre comunitarios salieron a las calles en una protesta pacífica, donde realizaron una caminata por las calles vestidos de blanco y vociferando consignas alusivas a sus reclamos.