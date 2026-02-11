Codue considera inaceptable limitar el Parque Nacional Jaragua para explotación turística

El consejo dominicano de unidad evangélica (CODUE) emitió su preocupación ante la reciente decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que permite la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua con fines de explotación turística.

Esta sentencia, calificada por el pastor Feliciano Lacen Custodio como una amenaza directa al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pone en riesgo los compromisos adquiridos por la República Dominicana ante organismos internacionales como la Unesco.

Lacen Custodio respalda la postura del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de recurrir ante el Tribunal Constitucional para anular esta sentencia, con el argumento de que vulnera el marco jurídico nacional.

“El uso de un amparo de cumplimiento para alterar los límites de un área protegida es inaceptable y desconoce el ordenamiento jurídico de nuestro país”, afirmó el pastor Lacen Custodio.

Sostuvo que el Parque Nacional Jaragua es un pilar esencial dentro de la reserva de biósfera del país, reconocida internacionalmente por su contribución a la seguridad hídrica, la estabilidad climática y la salud.

Este espacio natural no solo representa un “patrimonio con valor universal”, sino que también fortalece la resiliencia frente a los desafíos ambientales.

Cualquier intento de alterar los límites de dicho Parque Nacional compromete no solo la riqueza ecológica nacional, sino también la credibilidad del país en el cumplimiento de sus compromisos internacionales de conservación.

El Codue hace un llamado a las autoridades competentes para que se reconsidere esta decisión y se priorice la protección de nuestros recursos naturales.