Ambulancia del 911 sufre accidente de tránsito mientras transportaba paciente en Barahona

Una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 sufrió un accidente de tránsito en la carretera San Rafael, en la costa de la provincia Barahona, mientras trasladaba a un paciente.

La ambulancia A0404, perteneciente al municipio de Paraíso, se desplazaba por la referida vía cuando ocurrió el incidente.

A bordo viajaban un técnico en transporte sanitario (TTS), una licenciada en enfermería, un paciente y un familiar de este. De acuerdo con las informaciones preliminares, no se reportaron pérdidas humanas. Todos resultaron con lesiones leves.

Las autoridades correspondientes evaluaron la situación en el lugar del hecho y realizaron los procedimientos de rigor.

Hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre las causas que originaron el accidente.

El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado, pero fue restablecido tras la intervención de los organismos de emergencia.