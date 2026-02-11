Abinader dice que investigan denuncia en contra de Hecmilio Galván, director del FEDA

El presidente Luis Abinader aseguró que las denuncias en contra de malas acciones de funcionarios públicos se investigan y pueden terminar con “decisiones” que evidencian la falta de ética.

La respuesta del mandatario surgió ante la pregunta sobre las investigaciones realizada por la periodista Nuria Piera acerca de funcionarios que tienen movimientos políticos y cobran dinero a sus empleados para sus organizaciones. Tal es el caso de denuncias realizadas en contra de Rafael Feliz, exdirector del Instituto Tecnológico de Las Américas, y Hecmilio Galván, titular del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario.

“Ese proceso está en investigación y se darán los resultados, y si hay que accionar se va a accionar en ese tema”, dijo el mandatario en una entrevista con el grupo Panorama tras ser cuestionado sobre el caso del director de Feda.

De acuerdo al reportaje de Investigación, Hecmilio Galván, le exigía a sus empleados desde 3,000 hasta 20,000 pesos mensuales a los miembros del movimiento, que también trabajan en la entidad que dirige.

Los fondos, de acuerdo a la periodista, eran enviados a cuentas personales de los miembros de la directiva del movimiento.

Aquellos que se negaban al pago eran amenazados con ser destituidos.