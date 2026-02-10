PC pide investigar denuncia de cobro a empleados en para fines políticos en el FEDA

El movimiento cívico Participación Ciudadana reclamó este martes que el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Junta Central Electoral (JCE) investiguen el caso del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (Feda), por presuntos cobros a empleados públicos para fines políticos, señalando que estas prácticas representan una violación a las leyes de país en materia electoral.

Durante la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, la coordinadora general de la organización, Leidy Blanco García, afirmó que de comprobarse estas denuncias se estaría frente a una falta administrativa grave que conlleva destitución, además de violaciones a las normas electorales.

“El MAP tiene que investigar si esa conducta, que de ser cierta y comprobable hay una falta administrativa grave que da paso a destitución, pero al margen de esa falta administrativa grave ahí está la violación a las leyes electorales que le corresponde en este caso a la JCE analizar este comportamiento que se está dando en la administración pública”, expresó.

García denunció las amenazas a servidores públicos para que utilicen recursos propios en campañas políticas, lo que va en contra de las leyes electorales y del Código Penal.

“Estamos hablando de que aquí se está amenazando a servidores públicos para que utilicen recursos, que ya son ganados para sostener campañas electorales y eso claramente va en violación a las leyes electorales. El MAP tiene la obligación de investigar la conducta y, si es cierto, aplicar los correctivos de lugar y someter a los responsables a la autoridad”, afirmó, al tiempo que destacó que aún queda mucho por avanzar en materia de transparencia y que no deben normalizarse prácticas corruptas.

Presentación del IPC 2025

En el mismo acto, Participación Ciudadana presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, una iniciativa de la entidad Transparencia Internacional que busca medir la corrupción percibida en el sector público a nivel mundial.

De acuerdo con el informe, la República Dominicana obtuvo 37 puntos y se ubicó en la posición 99 de un total de 182 países evaluados. Con este resultado, "la República Dominicana avanzó por quinto año consecutivo, mientras en 2020 había obtenido la más baja, con 28 puntos y el puesto 136", indicó García.

De igual forma, en el continente americano participaron 33 países, de dónde el país obtuvo la posición 18 "siendo República Dominicana el único del continente que aumentó, pasando de 28 en 2020 a 37 en el 2025".

A pesar de la mejoría, Participación Ciudadana consideró que los avances siguen siendo limitados. "Aunque el país ha avanzado en este índice, todavía no hay mucho que celebrar" afirmaron.

La organización señaló que los recientes escándalos de corrupción podrían afectar la puntuación del país en los próximos años y reiteró la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana.

“Es necesario enviar mensajes muy claros de que estos avances no son vulnerables, sino que se asientan en instituciones públicas transparentes y honestas, mayor control del gasto público, acciones rápidas contra los funcionarios que se involucren en faltas éticas y, sobre todo, que la justicia actúe con presteza y eficacia contra todos aquellos a quienes se le demuestre actos de corrupción” puntualizó.