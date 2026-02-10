Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Lluvias débiles y temperaturas de hasta 17 grados para este martes

Mientras que el oleaje sigue peligroso, por lo que persiste la advertencia en las costas

Bajo un cielo nublado y con el frío viento que se pudo sentir en la mañana del primero de enero, sentado en uno de los bancos del Malecón de Santo Domingo, Jefri Jhosep, un joven limpiabotas, era de las pocas personas en el lugar luego de la bulliciosa fiesta realizada allí para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo.

Foto de archivo de un joven sentado en el Malecón de Santo DomingoLeonel Matos | LD

Desde las primeras horas de este martes se prevén lluvias débiles y dispersas en varias provincias de la costa Atlántica y en puntos de la Cordillera Central, provocadas por el viento moderado a fuerte del nor/noreste, que transporta nubosidad hacia el país, junto a la ligera incidencia de una vaguada en altura.

El Instituto Dominicano de Meteorología ( Indomet) informa que durante la tarde, estas lluvias continuarán de forma intermitente y podrían estar acompañadas de ráfagas de viento, especialmente en provincias como Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, entre otras localidades cercanas. 

Mañana miércoles, las condiciones del tiempo estarán dominadas por un patrón meteorológico estable, asociado a un sistema de alta presión, lo que limitará la ocurrencia de precipitaciones significativas. Sin embargo, el viento del noreste y los efectos locales favorecerán, desde la madrugada y durante las horas matutinas, la ocurrencia de lluvias débiles en sectores de Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia.

Temperaturas

Las temperaturas seguirán frescas en gran parte del territorio nacional, debido al invierno y a la influencia del viento del nor/noreste, principalmente en los sistemas montañosos, sierras y valles del interior, donde además, se prevén ocasionales eventos de niebla y neblina.

En la costa Atlántica, se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso desde Bahía de Manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia) se exhorta a bañistas a tomar precauciones, seguir las reglas de las banderas de playa y permanecer en tierra y en la caribeña desde Isla Beata (Pedernales) hasta playa Barahona (Barahona) permanecer en puerto también las embarcaciones. En el resto pueden realizar sus operaciones con precaución.

Pronósticos locales

En el Gran Distrito Nacional nubes dispersas con ligeros incrementos y ráfagas de viento. La temperatura mínima estará entre 18 °C y 20 °C y máximas entre 26 °C y 28 °C.

