Juez permite que Ethian Vásquez Amarante viva con su madre en Puerto Rico y use grillete electrónico

Tras negar la petición de los fiscales de que Esteffani José Vásquez Amarante, alías “Ethian” o “Baby”, permanezca en prisión mientras se conoce su caso, el juez Raúl M. Arias-Marxuach, determinó que este hombre acusado de narcotráfico y lavado de activos siga bajo libertad condicional.

En la sentencia dictada el 6 de febrero de este año, el magistrado dictaminó “que existían condiciones de liberación que garantizarían razonablemente la comparecencia del acusado y la seguridad de la comunidad”.

El exesposo de la diputada de La Romana, Jacqueline Fernández, vivirá con su madre, quien reside en Puerto Rico, usará grillete electrónico y entregará su pasaporte. Todo esto bajo “modalidad de encarcelamiento domiciliario”.

Además, se le impuso una fianza, sin garantía, de $10,000 dólares.

Se recuerda que los fiscales habían pedido al juez que se realice una audiencia desde cero en contra de Esteffani José Vásquez Amarante para que se revoque la libertad condicional.

“Tras escuchar a ambas partes en una audiencia de novo (palabra en latín que significa nuevo) celebrada el 2 de febrero de 2026, el Tribunal deniega la petición urgente de los Estados Unidos. El acusado será puesto en libertad de conformidad con la Orden del Juez Magistrado en el expediente n.º 44 y sujeto a las condiciones allí establecidas”, dice el expediente que tuvo acceso Listín Diario.

Argumentos de Vázquez Amarante

En la audiencia celebrada “de nuevo”, Vázquez Amarante sostuvo que cualquier riesgo potencial de fuga se ve mitigado porque se entregó voluntariamente a las autoridades de la República Dominicana para su extradición a Estados Unidos.

Además, alegó fuertes lazos familiares con la comunidad debido a que su madre ha residido en Puerto Rico durante muchos años. También señaló que no tiene antecedentes penales y que el Gobierno no ha demostrado que represente un riesgo para la comunidad.

Argumentos del juez

Para determinar la libertad condicional, el juez Raúl M. Arias-Marxuach tomó varios factores en cuenta, dentro de estos están la naturaleza del delito, las pruebas, los antecedentes penales, entre otros.

El juez estableció que a pesar de que el tráfico de drogas representa un delito que facilita su detención en prisión “los demás factores favorecen la liberación”, ya que esta etapa del proceso no es para determinar la culpabilidad o inocencia de Vázquez Amarante, más bien establecer si existe las condiciones que garanticen la comparecencia de este hombre y la seguridad de cualquier persona.

El juez entendió que a pesar de las pruebas “sólidas” para sustentar los cargos de distribución internacional de cocaína y las evidencias de “montos multimillonarios en efectivo supuestamente entregados a un informante encubierto por orden del acusado”, para el lavado de dinero, “los antecedentes y características del acusado favorecen su liberación”.

“El Sr. Vázquez Amarante tiene 48 años y es ciudadano y residente de la República Dominicana. El Sr. Vázquez-Amarante no tiene antecedentes de abuso de sustancias y se sometió voluntariamente a un análisis de orina que arrojó resultados negativos para todas las drogas analizadas”, dijo.

“El Sr. Vázquez Amarante no tiene antecedentes penales en Puerto Rico ni en ningún otro lugar de Estados Unidos. Anteriormente, era residente legal permanente de Estados Unidos y residía en Puerto Rico”, continúo diciendo.

Además, dijo que este hombre conocido popularmente como Ethian, tiene a su madre y su hija residentes en Puerto Rico. “Si bien parece haber renunciado a su residencia permanente legal, no se presentó ninguna prueba de que huyera a la República Dominicana para evadir el procesamiento. Además, se entregó voluntariamente a las autoridades para enfrentar el procesamiento cuando se autorizó su extradición”.

Explicó que aunque Esteffani Vásquez Amarante intentó blanquear cantidades multimillonarias provenientes del narcotráfico en 2021, “no hay evidencia de que el acusado tenga acceso a recursos financieros tan significativos en la actualidad. De haberlo tenido, podría haber huido fácilmente de la República Dominicana”.

Sumado a esto, se determinó que no representa ninguna prueba de peligrosidad para las personas.

“Por las razones expuestas, es acusado Estefani Vázquez Amarante será puesta en libertad de conformidad con la Orden del Juez Magistrado en el Expediente núm. 44 y sujeta a las condiciones allí establecidas”, concluyó el juez.

Esteffani José Vásquez Amarante fue arrestado en República Dominicana el 6 de noviembre de 2025 a solicitud de Estados Unidos, varios meses después, el 14 de enero de 2026 fue extraditado a Puerto Rico por cargos de narcotráfico y lavado de activos.