Fijan para el miércoles medida de coerción contra administradores de Barra Payán por presunto fraude

La jueza Fátima Veloz fijó para este miércoles el conocimiento de la medida de coerción contra los administradores de la empresa Comercial Barra Payán, que opera los negocios Barra Payán y Panadería Payán, por un presunto fraude de más de 39.7 millones de pesos, en perjuicio de los demás socios de la entidad.

La magistrada del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional tomó la decisión de fijar la audiencia para las 9:00 de la mañana, luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazara la recusación presentada en su contra por el abogado de uno de los querellantes.

La fiscal Luz del Carmen Marte, coordinadora del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, solicitó al tribunal que se imponga a Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera el pago de una garantía económica de un millón de pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica.

La investigación, sustentada en una auditoría forense realizada por el perito Ramón Antonio Perelló Polanco, revela un esquema que consistía en no depositar la totalidad del dinero de las ventas en las cuentas bancarias de la empresa. Se detectaron discrepancias significativas entre los cuadres manuales de las cajeras y los depósitos reales, principalmente entre los años 2019 y 2022.

El monto total de lo defraudado presuntamente asciende a RD$39,784,661.18, afectando directamente a los socios Juan Santiago Frías Paulino, Juan Abraham Frías Paulino, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Carlos Frías Beltrán, quienes figuran como querellantes. El Ministerio Público califica los hechos como abuso de confianza, tipificado en el artículo 408 del Código Penal Dominicano.