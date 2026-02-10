COE emite alerta por oleaje de hasta 10 pies y posibles inundaciones costeras

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), emitió alerta verde por posibles inundaciones costeras menores, con mayor riesgo durante la marea alta, para toda la granja costera desde Bahía de Manzanillo, en Monte Cristi, hasta Cabo San Rafael en La Altagracia, donde las olas pudieran alcanzar entre los 8 y 10 pies de altura.

Mientras que en la costa atlántica, los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, deben permanecer en puerto desde Bahía de Manzanillo (Montecristi), hasta Cabo San Rafael por oleaje peligroso y vientos anormales.

Esto es debido a la advertencia que hace el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), de que las condiciones marítimas continúan deteriorándose significativamente en ambas costas del país, esta condición durará aproximadamente de 24 a 48 horas.

“En la costa atlántica, los organismos de primera respuesta, deben tomar las medidas preventivas que corresponda debido a probables inundaciones costeras menores, con el mayor riesgo durante la marea alta” recomienda el COE.

En la costa caribeña, se le recomienda a los operadores de las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a permanecer en puerto, desde Cabo Beata en Pedernales hasta la provincia de Barahona. En resto de la costa navegar con precaución próximo al perímetro costero.