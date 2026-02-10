Abinader anuncia que la Línea 2C del Metro comenzará a operar el 24 de febrero

La entrega de la ampliación del Metro ya tiene fecha. El presidente Luis Abinader anunció este martes que la nueva Línea 2C del Metro de Santo Domingo, desde el Kilómetro 9 hasta la entrada de Los Alcarrizos, comenzará a operar el próximo 24 de febrero, tres días antes de su rendición de cuentas ante la nación.

El mandatario dijo que ese día estará montado en el Metro.

Abinader ofreció la información durante una entrevista en el programa radial Panorama FM, luego de encabezar el acto de cierre técnico del Vertedero de Duquesa.

“El 24 de febrero empieza a circular el Metro. Lo inauguramos el 24”, afirmó el presidente.

También adelantó que durante los días de Semana Santa el servicio será gratuito.

“Hay un proceso de prueba normal”, explicó el jefe del Estado, en referencia al tiempo que será gratis el medio de transporte.

La Línea 2C tiene una extensión de 7.3 kilómetros y cuenta con cinco estaciones. Estas son: Pedro Martínez, en el kilómetro 9 y medio; Franklin Mieses Burgos, en la autopista Duarte esquina avenida Monumental; 27 de Febrero, en el kilómetro 13; Freddy Gatón Arce, en el kilómetro 14; y Pablo Adón Guzmán, en la entrada de Los Alcarrizos.

El proyecto inició en febrero de 2022, cuando el presidente Abinader dio el primer palazo. En ese momento se anunció que estaría listo en 24 meses, es decir, en 2024. La inversión proyectada superaba los 500 millones de dólares: 396 millones para el metro y 110 millones para la vía marginal.

Con el paso del tiempo, las fechas de entrega fueron cambiando. En febrero de 2025, el ministro José Ignacio Paliza informó en redes sociales que la obra estaría terminada a finales de ese año.

Luego de la prueba dinámica realizada en agosto de 2025, la fecha volvió a fijarse para febrero, pero de este año.

Durante la prueba dinámica, en la que participó el presidente Abinader, se anunció que esta obra es una de las inversiones más importantes en transporte público en la historia del país, con un monto de RD$30,000 millones.

Las autoridades aseguran que los usuarios podrían ahorrar hasta un 60 % en tiempo y dinero en sus desplazamientos diarios.

También estiman que más de un millón de personas de Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos se beneficiarán directamente con la nueva línea.