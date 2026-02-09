Paliza: Cobros a empleados públicos para movimientos políticos no representan al PRM ni al Gobierno

Tras los alegados acontecimientos de mala administración en el Fondo Especial Para El Desarrollo Agropecuario (Feda) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), el ministro de la Presidencia, José Paliza, defendió que el Gobierno mantiene su postura de transparencia ante el país.

El también presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) puntualizó que el Gobierno cuenta con los mecanismos para determinar la veracidad de las supuestas denuncias sobre el cobro de cuotas a servidores públicos para financiar movimientos políticos.

Afirmó que, en caso de constatar estos actos de cobros irregulares a empleados del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y el Instituto Tecnológico de Las Américas, serían prácticas “inoportunas” que no representan la imagen del gobierno de Luis Abinader ni del Partido Revolucioanario Moderno.

Por lo que, tras su rechazo a esas prácticas, sostuvo que espera que los organismos correspondientes hagan las indagatorias de lugar. Mientras adelantó que la dirección ejecutiva del PRM se reunirá en los próximos días y ese podría ser uno de los temas en discusión.

“Si hay un comportamiento que no es propio en cualquiera de las instituciones públicas o de un ciudadano o miembro de nuestro partido, tendrán el distanciamiento y el reproche y las sanciones correspondientes de nuestro partido”, aseguró ante los medios de comunicación; al tiempo aclaró que, aunque algunas acciones “no sean ilegales, no son morales”.

MAP no tIENE denuncias

El ministro de la Administración Pública (MAP), Sigmund Freund, aseguró no contar con denuncias que involucren los cobros irregulares perpetrados desde la administración del Feda, la mañana de este lunes en la Junta Central Electoral (JCE).

El funcionario dijo que este lunes recibió una comunicación del director del Feda para un un acompañamiento técnico en sus procesos internos de pagos a empleados.

Sigmund Freund.José A. Maldonado/LD.

Además, reiteró que desde el ministerio que dirige no tiene la potestad de controlar o administrar los aportes monetarios para financiar movimientos políticos.

“Nosotros como ministerio no tenemos control de esos aportes que se hacen, porque son aportes que se hacen de manera voluntaria posterior al pago de nómina”, explicó Freund.

