Obispo advierte que sin obras complementarias la presa de Monte Grande no cumplirá su objetivo

El obispo de la Diócesis de Barahona, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, advirtió que el Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande no cumplirá plenamente sus objetivos si no se ejecutan las obras complementarias previstas, entre ellas los canales de riego y la hidroeléctrica, indispensables para incorporar a la producción unas 400,000 tareas de vocación agrícola.

El prelado recordó que antes de la inauguración del embalse, realizada el 25 de enero de 2024 por el presidente Luis Abinader, ya se había establecido que la presa representaba solo una primera etapa, por lo que era necesario dar continuidad a los componentes restantes del proyecto.

“Siempre se habló de que esta era una primera parte y que debían continuar las obras complementarias. Sin embargo, eso no ha sucedido”, expresó Romero Cárdenas durante una entrevista en el programa “A Media Mañana”, que se transmite desde Barahona.

Potencial subutilizado

El obispo consideró que, aunque la presa ha cumplido un primer objetivo importante como es el control de inundaciones, evidenciado durante las lluvias provocadas por la tormenta Melissa, dejar el proyecto inconcluso limitaría seriamente su impacto en el desarrollo regional.

“Es ver ese mar de agua ahí, esa gran laguna, pero utilizándola mínimamente. Sin los canales de riego y sin la hidroeléctrica, se desperdicia todo el potencial de una obra que ha significado una inversión muy grande para el país”, afirmó.

Añadió que las expectativas de las comunidades de Barahona y de toda la región Enriquillo van más allá del control de inundaciones, ya que incluyen la producción agrícola, la generación de empleo y el impulso al desarrollo económico.

“Ojalá que se retome y se agilice ese trabajo pendiente, porque es una obra demasiado importante para la región y para la nación”, sostuvo.

Preocupación por el deterioro social

En otro orden, monseñor Romero Cárdenas expresó su preocupación por lo que definió como un deterioro progresivo de la sociedad dominicana, citando como ejemplo los niveles de violencia y otras problemáticas sociales que afectan al país.

Consideró que, aunque las políticas públicas suelen centrarse en aspectos fundamentales como la alimentación y la salud, existen otros componentes esenciales para la vida social que requieren mayor atención, especialmente la educación y la formación en valores.

“La familia no se sostiene solo con comida y vestido. Se sostiene con educación, con valores, con espacios para el deporte, la cultura y el arte”, señaló.

Citó la disponibilidad de infraestructuras deportivas, escuelas de música, programas culturales y políticas sostenidas que permitan a los jóvenes desarrollarse integralmente.

“No basta con exigirle a los jóvenes que sean personas de bien, si no estamos creando las condiciones para que puedan formarse y crecer en una sociedad sana”, concluyó.