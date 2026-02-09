Lluvias en algunas provincias para este lunes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes se espera que un débil sistema frontal ubicado al norte del país, así como efectos orográficos, generarán lluvias débiles sobre el país.

Estas lluvias serán con ráfagas de viento aisladas sobre localidades de las provincias del litoral Atlántico, el valle del Cibao y la cordillera central, especialmente sobre Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago.

Así como en Hermanas Mirabal, Monte Cristi, La Vega, Sánchez Ramírez y Duarte.

Para el resto del país se observará un cielo con nubes dispersas y ráfagas de viento moderadas en ocasiones.

En cuanto a las temperaturas, estas serán frescas y agradables en gran parte del territorio nacional, debido al invierno y la influencia del viento frío de componente norte, principalmente en los sistemas montañosos y valles del interior del país.

Asimismo, se esperan eventos de niebla y neblina.

Condiciones marítimas

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica permanecer en puerto, debido a fuertes y olas anormales.