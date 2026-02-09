Jueza rechaza separar a la empresa Aurix de los demás implicados en operación Camaleón

La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó separar del expediente del caso Camaleón a la empresa Aurix, propiedad del empresario José “Jochi” Gómez-Canaán, uno de los principales implicados en el proceso.

La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras desestimar un pedimento presentado por Mirna Ortiz, coordinadora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien solicitaba continuar el proceso con el resto de los imputados.

La procuradora adjunta hizo la solicitud de desglose de la empresa Aurix luego de que su representante legal, el abogado Marino Feliz, enviara un certificado médico que justifica una licencia de 30 días.

Asimismo, la jueza aplazó para el 16 de marzo el conocimiento del juicio preliminar seguido también en contra de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), a fin de garantizar que el abogado de la empresa Aurix esté presente en la próxima audiencia.

Advertencia del tribunal

Pese a conceder el aplazamiento, la jueza lanzó una advertencia directa al representante legal de la empresa imputada: el tribunal no permitirá que la condición médica de un abogado detenga el caso de manera indefinida.

La magistrada señaló que, si bien el tribunal reconoce y justifica la inasistencia por el estado de salud actual del jurista, este derecho tiene límites para evitar el retraso injustificado del proceso. Finalmente, el tribunal hizo constar que la mayoría de las defensas técnicas ya han depositado sus escritos de oferta probatoria.