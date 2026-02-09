Heces fecales invaden patio y baños de la escuela de SFM; comunidad escolar exige solución inmediata

Las heces fecales brotando en el patio y en los baños de la escuela Luis D. Yaguela en San Francisco de Macorís, tras el colapso del pozo séptico, afectan el desarrollo cotidiano de la docencia y expone significativamente la salud de los estudiantes, maestros, personal de apoyo y administrativo.

Wady Paredes, presidente de la seccional Este de la Asociación Dominicana de Profesores, (ADP) de San Francisco de Macorís, indicó que tras el colapso de sistema cloacal, la materia fecal anda regada en el patio y el mal olor insoportable dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje en este centro educativo del distrito 07-05, de la Regional 07 de la provincial Duarte.

Heces fecales en el patio de la escuelaFuente Externa

Asimismo, María Cristina de la Cruz, presidenta de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE), indicó que esta situación data de hace casi dos años, sin recibir una respuesta oportuna por parte de las autoridades, por lo que se ven en la necesidad de interrumpir la jornada escolar extendida, ya que debido al mal olor y la presencia de heces fecales no pueden ofrecer el almuerzo.

La presidenta del Comité de Base del centro educativo, Irania Moya, agregó que la materia fecal no solo está en el patio debido a que también brota por los baños.

“Estamos en una situación penosa, ya que las heces fecales, miren cómo están en el patio, hemos tenido que interrumpir lo que es el horario de los niños porque el mal olor no se soporta. Los baños también están en esa misma situación, o sea, ya se están brotando y, pues, estamos en una situación un poco caótica”, expresó.

Heces fecales en la institución.Fuente Externa

De la Cruz advirtió que está considerando la suspensión de las clases hasta que las autoridades solucionen el problema.

El presidente de la ADP en esta demarcación explicó que existe una comisión de infraestructura encabezada por el ingeniero Aarón Hernández, sin embargo, solo “ha venido a la escuela a vender sueños y no dar respuesta coherente a lo que esto representa para salud de la comunidad educativa”.

“Esto representa enfermedad no solamente para las personas que laboran aquí, sino también para los más delicados que son los niños. Los maestros imparten la docencia y los niños se recrean con las heces en el patio”, dijo Paredes.

Asimismo, Wady explicó que el centro educativo entró en un acuerdo con las autoridades de la localidad, entre ellos Nelson Ortega, INAPA y el ingeniero Aarón Hernández para dar un plazo de 15 dias para buscar una solución.

Paredes estableció que las autoridades dicen que es un problema de la comunidad, pero Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) dice que para resolver el problema de la comunidad, las autoridades del Ministerio de Educación tiene que disponer de recursos, para entre ambos resolver.

Imagenes de las heces fecales en el centro educativo.Fuente Externa

“La escuela está en la comunidad, pero tiene un Ministerio de Educación, una regional y un distrito, que tienen que resolver porque tienen dinero para hacerlo”, puntualizó el dirigente gremial.

Agregó que “este sindicato no va a permitir que docentes, personal de apoyo y administrativo, pero sobre todo los estudiantes, estén en estas condiciones de insalubridad, pisoteando las heces fecales del patio”.