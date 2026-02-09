Diputado del PRM dice que es deber de un militante político cuidar su partido

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jorge Frías, manifestó que es obligación de un militante político cuidar del partido que lo lleva a una posición pública, mientras que los medios de comunicación informan.

A través de su cuenta de X, el legislador agregó que “ama” al partido oficialista y que expresa su amor a su manera, agregando el refrán de “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, exhortándole a sus compañeros de partido ser cautelosos.

“Dar informaciones es un derecho del periodismo, el deber de un militante político es cuidar el partido que lo lleva a una posición pública, yo amo a mi PRM Oficial y expreso ese amor a mi manera. El refrán dice: “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde” Compañeros cautela”, cita la publicación.

Esta reflexión de parte del legislador ocurre luego de haber advertido a empleados del partido del Gobierno que, según sus palabras, están pasando informaciones a medios de comunicación a cambio de dinero.

A través de su cuenta de X, el legislador criticó que empleados del PRM brinden informaciones a medios sobre supuestos descuentos monetarios que se le realizan a su sueldo para financiar movimientos políticos.

Asimismo, les indicó a estos empleados que si el partido oficialista pierde las elecciones de 2028, “es para afuera que van”.

Las declaraciones del diputado se producen a raíz de una serie de reportajes presentados en el programa de la periodista de Nuria Piera, “N Investiga”, donde denuncian supuestos cobros realizados a empleados del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) para un movimiento político.