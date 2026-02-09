Construcción de la presa Boca de Los Ríos entra en su fase final

La construcción de la presa Boca de los Ríos, sobre el río Guayubín, en Santiago Rodríguez y a cargo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), entró en su etapa final, con un 81.15% de trabajos ejecutados al 31 de enero pasado.

La obra, que fue concebida para mejorar el abastecimiento de agua potable, potenciar la agropecuaria, regular las crecidas de los ríos Guayubín y Yaguajai y generar energía limpia, iniciará su proceso de llenado controlado en diciembre de 2026.

Las explicaciones fueron ofrecidas por el administrador de Egehid, Rafael Salazar, en el marco de un recorrido de socialización que ofreció la institución a comunicadores de Santiago Rodríguez, para presentarles el estatus general de la obra.

Tras la visita guiada al sitio de presa, la presidenta del Consejo Directivo de Egehid, Rosa Ysabel Ruiz, hizo una presentación detallada sobre el avance de la construcción, el nivel de cumplimiento de los compromisos con la comunidad y particularmente con las familias impactadas por el desarrollo de la infraestructura.

También participaron el subadministrador, René Mateo, y los ingenieros Penélope Oviedo, José Ramon Cabrera, Daniel Ramos y Juan Alfonso Caraballo.

Una presa más segura

Salazar resaltó que el proyecto fue ajustado a las nuevas normas y estándares internacionales en materia de seguridad de presas, por lo que será una infraestructura más segura, capaz de almacenar más de 50 millones de metros cúbicos de agua y cumplir con sus cometidos, en materia de suministro de agua para el municipio de San Ignacio de Sabaneta, riego agrícola y ganadero y controlar las crecidas del río, además del impulso a la piscicultura y el ecoturismo.

“Ahora el 21 de febrero tenemos el segundo hito, que es el desvío del río para que vuelva a su curso normal, sin problemas mayores, porque la presa ya regula. Si hay crecida de los ríos, ya no habrá problemas aguas abajo”, aseguró Rafael Salazar.

Alcalde destaca inversión de Egehid

De su lado, el alcalde de Sabaneta, Félix Marte, destacó las obras que construye Egehid en Santiago Rodríguez.

“Miren, ahora mismo EGEHID trabaja en la construcción de la carretera Puerta del Mulo, así como la de Arroyo Seco, la construcción de los apartamentos para los impactados por la presa, algunas obras deportivas, las carreteras que conectan con Las Eneas y Monción, entre otras”, informó.