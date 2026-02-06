Metro de Los Alcarrizos entraría en funcionamiento antes del 27 de febrero

La puesta en funcionamiento de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que recorrerá desde el kilómetro 9 hasta la entrada del municipio Los Alcarrizos, se realizaría antes del próximo 27 de octubre.

Así lo expresó José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, a Telenoticias, canal 11.

“Todo indica que antes del 27 de febrero estaremos operando la línea 2C del Metro de Santo Domingo”, le dijo a la periodista.

En febrero de 2022, el presidente Luis Abinader dio el primer palazo para iniciar los trabajos de construcción de la extensión de 7.3 kilómetros y una marginal que aportaría nuevos carriles a la autopista Duarte.

En ese momento se anunció que la obra se realizaría con una inversión superior a los 500 millones de dólares, de los cuales, 396 millones serán destinados para el Metro y 110 millones de dólares para la marginal.

Este tramo cuenta con cinco estaciones ubicadas en Manoguayabo, Av. Monumental, Prologanción 27 de Febrero, Pantoja (KM14) y la entrada de Los Alcarrizos.

El gobierno anunció tras el primer palazo que la inauguración se realizaría en 24 meses, es decir, 2024, y sería entregado en los primeros meses de ese año.

En febrero de 2025, José Ignacio Paliza escribió en su cuenta de X, antiguo Twitter, que la obra estaría lista para final de ese año.

“La extensión 🚧 de la Línea 2C del MetroSD_RD hacia Los Alcarrizos, previsto para concluir a finales de este año, beneficiará a más de un millón de personas”, escribió.

Tras la prueba dinámica realizada en agosto de 2025, el presidente Luis Abinader indicó que la misma estaría concluida para febrero de 2026.