Madre de Brianna Genao: No tenemos respuesta de nada, exigimos una respuesta

“¿Cómo es posible que en este país se olviden las cosas tan rápido?”, inició diciendo Yessica González, madre de la niña Brianna Genao, desaparecida en la comunidad de Barrero, provincia Puerto Plata, desde el pasado 31 de diciembre en una publicación en sus redes sociales.

Las palabras de la mujer muestran la desesperación de alguien que no ha recibido una respuesta oficial de las autoridades a más de un mes de la búsqueda de la menor de tres años.

“¿Cómo es posible que en este país se olviden las cosas tan rápido? Es el claro ejemplo de cómo una noticia apaga a otra, de cómo el dolor ajeno pierde importancia con el paso de los días. Uno ya no se siente seguro ni en su propio país, mientras personas sin corazón hacen y deshacen sin que pase nada”, escribió.

González aseguró que hasta la fecha, “no tenemos respuesta de nada, absolutamente nada. Exigimos una respuesta”.

“¿Cómo es posible que desaparezcan niños y no se actúe con la urgencia que eso merece? ¿Cómo pueden hablar y opinar sin importarles el sufrimiento de una familia destrozada?”, continúo preguntándose.

Para ella, el caso de su hija busca que muchos prefieran “hacerse los locos y dejar que el tiempo borre los casos, esperando que el país, por sí solo, los olvide… como si el dolor también tuviera fecha de vencimiento”.

No es la primera vez que esta mujer expresa su dolor y descontento a través de las redes sociales en busca de una respuesta por la desaparición de la menor.

A pesar de que las autoridades han activado varios protocolos de búsqueda, en el cual también se integró el FBI, Brianna Genao no ha sido localizada.

Por el caso la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) colocó el caso en alerta amarilla.

De acuerdo a la organización, una notificación amarilla es una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida, la cual se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones o desapariciones inexplicadas.