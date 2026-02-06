El nuevo pasaporte electrónico de RD se podrá renovar desde el aeropuerto, dice director

Renovación desde el aeropuerto, chips incrustados y hoja de policarbonato son de los cambios que traerá el nuevo pasaporte dominicano.

Durante una entrevista en el noticiero Uno más Uno, el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez Uribe, dio a conocer nuevas características del documento que empezarían a usar los dominicanos desde este 2026.

Lorenzo Uribe destacó que esta nueva versión contará con la misma libreta que ya conocemos en sus distintos colores: negro para el pasaporte diplomático, azul para el regular y rojo para el oficial; sin embargo, las mejoras a implementar radican en su “infraestructura”.

Dentro de los nuevos elementos que formaran parte del documento destaca la puesta en funcionamiento de un chip incrustado que va a almacenar distintas informaciones como: “datos biométricos, los datos demográficos y los datos biográficos del ciudadano; desde su dirección, la región donde se ubica y la captura de huella y de rasgos faciales que se almacenan en el chip” detalló Uribe.

Del mismo modo, durante la entrevista, el director general de Pasaportes destacó que esta versión a implementar se ha diseñado con “estándares internacionales muy seguidos” y con una orientación a los pasaportes de primer mundo, todo esto bajo la guía de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

“Fuimos asesorados por ese organismo (Oaci) para ese desarrollo y tenemos un pasaporte con una hoja de policarbonato multicapas donde se colocan los datos, anteriormente teníamos un pasaporte donde la hoja era plastificada en la misma dirección” expresó Lorenzo Uribe.

Como parte de los cambios que traerá esta nueva etapa de documentación en el país, Uribe hizo mención de la implementación de oficinas en los aeropuertos de mayor demanda como lo son los pertenecientes a Punta Cana, Las Américas, Santiago, entre otros. El director hizo énfasis en que los servicios a ofrecer son solo para aspectos de renovación.

Mayores medidas de seguridad

Según indicó Uribe, este nuevo documento contará con más de 130 medidas de seguridad. Informó que las distintas embajadas transfronterizas tendrán acceso a un manual con las distintas medidas que contiene la nueva libreta, con el fin de que conozcan el tipo de pasaporte y la ubicación de dichas medidas.

Al ser cuestionado sobre la seguridad del documento, señaló que al momento de garantizar un resultado confiable y fiable optaron por entrar al directorio de llaves de la Oaci, que según explicó, “es el directorio donde todos los países que tienen el pasaporte electrónico con el chip cargan sus llaves” dijo Uribe.

Indicó que ese chip genera un certificado mejor conocido como “Public key information” (PKI) que es la llave publica de información del ciudadano. Al generarse se carga en el directorio y es en ese momento donde los países hacen los acuerdos de compartir esos certificados para darle confianza a cada ciudadano.

“Cuando tu llegas con el pasaporte a uno de esos países que están dentro del directorio, pues entonces, inmediatamente se carga tu certificado y le dice a esa frontera donde llegas, mira ese pasaporte es confiable y quien está llegando es Lorenzo Uribe”, explicó.

Asimismo explicó los objetivos que se busca al formar parte de este directorio: “Una vez logramos esa confianza el Ministerio de Relaciones Exteriores debe hacer todos los acuerdos con los diferentes países para que nos genere lo que se llama la exención de visado, es decir, que adicional a los 72 países donde no necesitamos visa para viajar pues hayan más países que de repente podamos entrar”, agregó.

Lorenzo Uribe afirmó que “el llamado VIP de ser una excepción pasó a ser la norma”, al actualizar el tiempo de respuesta para la entrega de estos documentos, que anteriormente era de seis dias.

"Actualmente con este proceso de pasaporte electrónico estaremos entregando el pasaporte regular en 24 horas en el Gran Santo Domingo y de 48 a 72 horas en las diferentes sucursales en el interior del país”, puntualizó.