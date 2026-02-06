Incautan 18 libras de marihuana en una caja de cartón el Aeropuerto de Las Américas

15 paquetes de marihuana fueron decomisados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en conjunto con el Ministerio Público y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), durante labores de inspección conjunta, realizadas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez.

De acuerdo a una nota de prensa, los agentes y militares, desarrollaban un operativo en una de las áreas de carga, cuando una unidad canina dio una alerta positiva de sustancias controladas, en el interior de una caja de cartón, que llegó a la terminal procedente de Estados Unidos.

“Coordinados por el fiscal, los equipos operativos procedieron a abrirla, ocupando dentro un total de 15 paquetes de la presunta droga, envueltos en fundas plásticas transparentes, con un peso preliminar de 18 libras”, informaron.

La caja de tránsito por el país, según el manifiesto, fue enviada por un individuo con dirección en Elkhorn, Sacramento California, y tenía como destino final una supuesta compañía localizada en Miami, Estados Unidos.

El Ministerio Público y la DNCD investigan el envío de la presunta marihuana, “bajo esta modalidad”, mientras siguen sus labores operativas y de interdicción contra el narcotráfico, en aeropuertos, puertos, fronteras y otros puntos del país.