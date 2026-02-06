Abinader concluye agenda en Emiratos Árabes tras audiencia con el príncipe heredero de Abu Dabi

El presidente Luis Abinader sostuvo una audiencia con el Príncipe Heredero de Abu Dabi, su alteza real Khaled bin Mohamed bin Zayed, con lo que completó una exitosa jornada por los Emiratos Árabes Unidos.

La reunión se desarrolló en un entorno agradable y duró aproximadamente 25 minutos, a nivel de alto liderazgo.

Acompañaron a su alteza real H.E. Saif Ghobash, secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi; Mohamed Al Mubarak, presidente de la Oficina del Príncipe Heredero en la Corte del Príncipe Heredero; Mohamed Al Shorafa, presidente del Departamento de Cultura y Turismo; presidente del Departamento de Municipios y Transporte (DMT) de Abu Dabi; y H.E. Noura Al Kaabi, ministra de Relaciones Internacionales de los Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo, acompañaron al presidente Abinader los ministros de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; de la Administración Pública, Sigmund Freund; el empresario y hermano del presidente Abinader, José Rafael Abinader Corona, el viceministro de la Presidencia, Luis Madera; el embajador Renso Herrera; los asistentes Eilyn Beltrán, jefe de Gabinete; Noelia Sheppard, directora de Despacho y el director de Prensa del Presidente, Alberto Caminero.

Presidente Luis Abinader y el príncipe heredero de Abu Dabi en la Cumbre Mundial de GobiernosFUENTE EXTERNA

Impulso a la colaboración económica y financiera

El mandatario del Estado dominicano logró, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos, distintos acuerdos de cooperación e inversiones que potenciarán la economía e impactarán positivamente en el capital humano de la juventud dominicana.

También llevó a cabo reuniones bilaterales con los presidentes de Ecuador y Paraguay, con quienes acordó ampliar las relaciones comerciales en turismo y en el sector agropecuario, así como fortalecer a la República Dominicana como hub logístico de la región.

Asimismo se reunió con inversionistas de DP World interesados en expandir su presencia en el país.

Según un comunicado emitido a la prensa, con estas gestiones, el presidente Abinader demuestra que no existen distancias cuando se trata de procurar bienestar para su gente, confirmando con hechos su compromiso con el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida en la República Dominicana.

Luego de su participación en el World Governments Summit, el mandatario tiene previsto regresar al país este viernes 6 de febrero.