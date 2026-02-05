Llaman a ciudadanía a crear patronato para cuidar cementerios del país

Norma Rivera de Vargas, ejecutiva del Cementerio Puerta del Cielo, llamó a la ciudadanía a integrarse en el cuidado de los cementerios del país a través de la creación de patronatos.

Al ser entrevistada en el programa “El Despertador” que se transmite por Color Visión, indicó que los ayuntamientos tienen que crear un plan operativo para el mantenimiento de los cementerios y avisarle a la comunidad cuánto dinero están invirtiendo.

“Los ayuntamientos dicen que el presupuesto que se les asignan no alcanzan para mantener bien los cementerios, pero tampoco practican el presupuesto participativo, que tiene que ver como un POA, un plan operativo y avisarle a la comunidad que está invirtiendo, pero también la comunidad debe de apoderarse y hacer patronatos para el cuidado porque ahí están sus seres queridos”, dijo Rivera de Vargas.

Explicó que los cementerios son el reflejo de la sociedad, y los administrados por los ayuntamientos han caído en un “franco deterioro”.

“No puedo entender por qué rastrillar y mantener limpio consume su presupuesto”, dijo, al tiempo que reiteró que se le diera participación a la comunidad.

Norma Rivera de Vargas, invitó a los encargados de los diferentes cementerios del país a que estudien la carrera de administración de los campos santos, al tiempo que manifestó su disposición para orientar a cualquier persona que trabaje en esta labor.

Desde hacer varios días, Listín Diario ha estado publicando diferentes reportajes que muestran el deterioro de los cementerios del país.

La situación ha reflejado profanación de tumbas, abandono de estructuras, acumulación de desechos sólidos, falta de limpieza y mantener las áreas en orden.

Ingreso de jóvenes que entran al campo santo y generan cierto temor en la sociedad, personas que piden a quienes van a dejar a un pariente en el lugar, entre otros males.

