Jet Set: La partida de Evelyn deja un padre desolado y dos hijas en la orfandad

Atravesando el dolor más desgarrador que puede sentir un padre, Rafael Navarro marchó el pasado 25 de enero exigiendo justicia por la muerte de su hija Evelyn Mariela Navarro de León, quien falleció en la tragedia de la discoteca Jet Set.

Evelyn era la hija más pequeña de don Rafael. Tenía 35 años y era madre de familia. Dejó a dos niñas en la orfandad. Ella no logró sobrevivir al desplome del techo del club nocturno la madrugada del 8 de abril del 2025, y junto a ella una amiga y el padre del primer nieto de don Rafael.

“¿Cómo la recuerdo? Mi hija, ya con eso te digo todo. Que me la quitaron, mi hija no fue ahí a perder la vida, mi hija fue a disfrutar y por culpa de este sinvergüenza, sabiendo él todo lo que estaba pasando ahí, aún aceptó que se hiciera esa fiesta. Él me la quitó”, expresó don Rafael con las palabras entrecortadas mientras no contenía el llanto.

La tragedia de la discoteca Jet Set se produjo al desplomarse el techo mientras se celebraba una fiesta con cientos de personas.AFP

Navarro indicó que él solo espera justicia por la muerte de su hija y las otras 235 personas que fallecieron a causa del siniestro.

“Aunque sea lo último que yo vea en mi vida, de la manera que sea, yo quiero justicia, sea como sea, igual que todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque ellos pasaron su Navidad muy bien, comieron su lechón, comieron de todo; en Año Nuevo no faltó una persona en su mesa, pero en mi casa sí y todavía está vacía esa silla. O sea, que ellos no saben el dolor que tiene uno por dentro, pero nada, estamos aquí”, expresó Navarro.

“Eso es lo que esperamos (justicia); si no, esto se va a convertir en un Irak. Así que piensen bien, el Ministerio y todo lo que va a hacer, vamos a ver con lo que van a saltar para la próxima, vamos a ver qué es lo que va a pasar, que me miren bien la cara”, agregó.

Evelyn sobrevivió al desplome y recibió atenciones médicas hasta el 2 de mayo, cuando falleció. Sus familiares habían pedido ayuda para costear parte de su tratamiento médico. Perdió la vida en el Grupo Médico San Cristóbal.

El pasado 25 de enero de este año, el Movimiento Justicia Jet Set realizó una marcha pacífica para exigir justicia por los fallecidos y que el caso judicial no quede en el olvido, ni haya impunidad.

Sobrevivientes del desastre, familiares de las víctimas y conocidos, con el apoyo del Movimiento de la Antigua Orden Dominicana, se dieron cita a la 1:00 de la tarde con globos blancos, camisetas con fotografías de los fallecidos, sonidos de cornetas y banderas.

También portaban pancartas con expresiones como “justicia ante la indiferencia de las autoridades”, “que sus muertes no queden impunes”, “justicia no es venganza, es responsabilidad”, “¿quiénes son los responsables?”. La familia Espaillat”; “el dinero no sobrevive a los muertos”; “cárcel para los asesinos” y otras tantas.

El recorrido inició a la 1:50 de la tarde hacia el Palacio Nacional con canciones del fenecido merenguero Rubby Pérez, también víctima mortal del derrumbe.

Entre las víctimas fatales se encontraba el propio Rubby Pérez y la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz, quien también falleció tras resultar gravemente herida en el colapso.