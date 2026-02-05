Se fue el frío... por hoy, Indomet pronostica temperaturas ligeramente calurosas durante el día

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, aun cuando las temperaturas vuelvan a ser ligeramente calurosas como es acostumbrado, se pronostican lluvias matutinas ocasionalmente fuertes con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas en la costa atlántica y caribeña.

Para la tarde, las lluvias se intensificarán en las localidades de la Cordillera Central, el sureste y noroeste debido al viento del sureste y una vaguada asociada a un sistema frontal con aguaceros moderados, con ráfagas de viento y baja probabilidad de tormentas eléctricas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C, pero para el fin de semana la sensación térmica estará nuevamente agradable debido a la llegada de un nuevo sistema frontal.

Recomiendan en la costa atlántica a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto desde Cabo San Rafael, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, Samaná, por efecto de un viento moderado, frecuentes ráfagas de viento y olas anormales.

En la costa caribeña deben navegar con precaución al sur de Pedernales y en el resto de ambas costas, un oleaje anormal.