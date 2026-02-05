Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Se fue el frío... por hoy, Indomet pronostica temperaturas ligeramente calurosas durante el día

Las temperaturas volverán a ser calurosas el día de hoy pero para el fin de semana estarán nuevamente agradables.

Se prevén temperaturas calurosas para este domingo.

Se prevén temperaturas calurosas para este jueves.Archivo Listín Diario

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, aun cuando las temperaturas vuelvan a ser ligeramente calurosas como es acostumbrado, se pronostican lluvias matutinas ocasionalmente fuertes con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas en la costa atlántica y caribeña.

Para la tarde, las lluvias se intensificarán en las localidades de la Cordillera Central, el sureste y noroeste debido al viento del sureste y una vaguada asociada a un sistema frontal con aguaceros moderados, con ráfagas de viento y baja probabilidad de tormentas eléctricas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C, pero para el fin de semana la sensación térmica estará nuevamente agradable debido a la llegada de un nuevo sistema frontal.

Recomiendan en la costa atlántica a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto desde Cabo San Rafael, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, Samaná, por efecto de un viento moderado, frecuentes ráfagas de viento y olas anormales.

En la costa caribeña deben navegar con precaución al sur de Pedernales y en el resto de ambas costas, un oleaje anormal.

