Vicepresidenta dice nueva plataforma de Inafocam marca crecimiento para los profesores

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) lanzó hoy, con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, su plataforma digital “Inafocam Digital”, como una nueva herramienta para facilitar a los docentes una capacitación eficaz.

La directora general de Inafocam, Siullin Joa León, señaló que esta forma hace que los maestros creen más habilidades digitales para implementarlas en las aulas y así mejorar la calidad educativa de acuerdo a la era digital actual.

"Cuando un maestro aprende, sus estudiantes también lo hacen; ese no es un eslogan, es una verdad que se vive en cada escuela del país”, dijo Joa León durante su discurso de apertura en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Destacó que cada nuevo conocimiento que adquiere un docente se transforma en mejores lecciones, experiencias educativas y aprendizajes para nuestros niños, niñas y jóvenes.

"La formación docente debe ser un proceso conectado a las realidades tecnológicas, a la toma de decisiones en evidencia y al talento”, agregó.

La vicepresidenta Raquel Peña aseguró que esta plataforma ayudará a mejorar los desafíos que aún persisten en lo que es la educación dominicana, pero especialmente aquellos que afectan el acceso y la calidad educativa de los estudiantes.

“Esto marca un puente realmente en lo que es la capacitación docente y abre sobre todo paso a una transformación más estructural en la manera en que el Estado acompaña; es un hito verdadero de desarrollo y que la formación docente esté a la altura de los retos del presente y del futuro, porque sabemos que es el principal magisterio y es una transformación que nos viene a preparar para ser más competitivos, pero sobre todo más amigables con lo digital y más humanos”, manifestó.

Peña señaló que esto no es una inversión en tecnología, sino en los maestros y su desarrollo profesional para mejorar la educación del país.

Por su parte, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) destacó la iniciativa como un avance para mejorar la accesibilidad de los maestros con la tecnología y facilitar el aprendizaje a través de una plataforma que les permita aplicar sus conocimientos.