Pequeños productores avículas de Moca insisten en que continúa la escasez de pollo

El presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas de Moca–Licey (Approamoli), Ambiorix Cabrera, aseguró que, contrario a lo declarado por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio, en el país aún persiste la escasez de pollo que se ha mantenido durante más de seis meses.

Cabrera afirmó que la disponibilidad del producto en el mercado no se corresponde con los datos ofrecidos por las autoridades.

“Las autoridades dicen que va a haber pollo en el país y el pollo no aparece”, declaró.

El dirigente avícola expresó además confusión ante las cifras oficiales, al señalar que, según los datos que maneja el propio sector, no existirían razones productivas para el desabastecimiento.

“Yo personalmente estoy muy confundido. Hay algo que está pasando, porque no hay motivos para esta escasez. Están las mismas gallinas reproductoras, están las mismas incubaciones… hay 22 millones de pollos y el consumo es de 21”, explicó.

En ese sentido, consideró que las verdaderas causas del problema no están siendo reveladas y sugirió que podrían existir situaciones que se mantienen ocultas para proteger intereses particulares.

“Hay algo que debemos buscarle la verdad. Aquí podría haber un problema sanitario, porque ¿cuál es la explicación?”, denunció.

Precio del pollo

Respecto al costo del producto, el presidente de Approamoli indicó que el precio del pollo debería mantenerse en niveles más asequibles, ya que el valor en granja ronda los 50 pesos la libra, pero se incrementa de manera significativa al llegar al consumidor final.

“El precio está a cincuenta pesos la libra en granja. Lo que pasa es que los intermediarios no se quieren ganar un 10 o 15 por ciento, quieren un 30 o 40. El pollo debería venderse entre 70 y 75 pesos”, sostuvo.

Denuncia exclusión de pequeños productores

Finalmente, Cabrera criticó la falta de acercamiento de las autoridades hacia los pequeños productores avícolas y denunció que el sector ha sido marginado de los espacios de diálogo.

“Este es el gobierno de los popis, ellos nada más se reúnen con los grandes. Yo soy presidente de Approamoli desde hace treinta años y, lamentablemente, solo se reúnen con dos o tres del sector. Es totalmente aislados que nos tienen”, concluyó.