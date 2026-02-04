Vicepresidenta se reúne con embajadora de EEUU en RD

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se reunió este miércoles con la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, en el Palacio Nacional.

De acuerdo a la publicación realizada por la cuenta de la Vicepresidencia de la República en X, la reunión se desarrolló en el despacho de la vicemandataria y en la misma conversaron sobre asuntos de interés común en el marco de la relación bilateral.

“La vicepresidenta Raquel Peña recibió a la Señora Leah Campos, embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, con quien conversó sobre asuntos de interés común en el marco de la relación bilateral”, reseña el posteo publicado en la red social.

La reunión se realizó justo una semana después de que ambas estuvieran en Santiago de los Caballeros, donde la vicepresidenta fue invitada especial en la conferencia “Santiago como corazón productivo”, donde ofrecida por Campos, quien definió a esta ciudad como un eje clave para el desarrollo económico nacional.

“Sin lugar a dudas, es uno de los motores económicos más importantes de la República Dominicana”, expresó la diplomática al iniciar su intervención, en la que resaltó que Santiago y la región del Cibao representan una de las expresiones más sólidas del espíritu emprendedor dominicano, con aportes relevantes desde la manufactura, las zonas francas, la agroindustria, el comercio y la logística.