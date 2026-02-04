Robin Bernstein dice está enfocada en traer inversión extranjera a República Dominicana

La exembajadora de Estados Unidos en República Dominicana (2018-2021), Robin Stein Bernstein, se encuentra alejada de los asuntos diplomáticos, pero de vuelta al mundo empresarial.

En una entrevista en el programa “A Diario” que se transmite por sentido 89.3 fm, informó que en la actualidad está enfocada en atraer inversión extranjera al país.

Bernstein es presidenta de la empresa Richard S. Bernstein and Associates, una firma de servicios financieros especializada en ayudar a personas y familias a utilizar el seguro de vida para proporcionar un beneficio por fallecimiento a sus seres queridos, entre otros bienes.

Durante la entrevista no fue cuestionada sobre qué inversionistas atrae al país, a pesar de que en dos ocasiones aseguró que su labor actual es “atraer inversionistas a República Dominicana”.

Bernstein no es la primera exembajadora que tras concluir su mandato hace negocios en el país, James "Wally" Brewster, quien desempeñó el mismo cargo, 2013-2017, ha viajado en diferentes ocasiones y en 2020 informó que abriría una oficina de negocios en República Dominicana.

De acuerdo a informaciones, Brewster ofrece consultoría privada, asesoría a través de su firma Patino, Brewster & Partners, quien tiene presencia en esta nación de acuerdo a la página web.

Esta firma asesora indica que fomenta el “crecimiento sostenible y dar forma a un mundo más inclusivo y próspero para las generaciones futuras”.

Además de poseer esta empresa, Robin Stein Bernstein es miembro del Club Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, un club privado y residencial.

Además de traer inversión extranjera al país, la exembajadora indicó que está concentrada en su familia y en el nacimiento de un nuevo nieto.

Expresó que una de las cosas que más extraña de su labor como embajadora es a los dominicanos por quien siente un amor especial, además de “la cultura y la bachata”

“Amo la cultura, el arte, la gente, el beisbol”, dijo.

Al ser consultada por sobre la actual embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, indicó que ha escuchado muchas cosas sobre ella y le emociona conocerla.

“Me emociona mucho conocer a la nueva embajadora de quien he escuchado grandes cosas”, expresó Robin Bernstein.