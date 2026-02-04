Ministros Álvarez y Santos participan en reunión sobre minerales críticos convocada por EEUU

República Dominicana participó en la I Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el gobierno de Estados Unidos de América, realizada en el Departamento de Estado, en Washington, D.C., en la que el país se proyectó como actor dentro de la estrategia global para fortalecer y diversificar las cadenas de suministro.

La delegación oficial estuvo encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, e integrada por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y el asesor senior presidencial, Manuel Tavares.

El encuentro, al cual se dieron cita los gobiernos de 50 países, fue inaugurado por el vicepresidente de Estados Unidos, James David “J.D” Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes enfatizaron la importancia de disponer de redes internacionales confiables para suplir las necesidades de los minerales críticos, incluyendo tierras raras.

En ese mismo orden, delinearon los ejes centrales de la reunión el asistente especial del presidente Donald Trump y director senior para Cadenas Globales de Suministro, David Copley, al igual que el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg.

Esta reunión tiene lugar un año después de que el secretario Rubio declarara durante una visita oficial a Santo Domingo que, en relación a los recursos mineros de República Dominicana, “esas tierras raras le pertenecen al pueblo dominicano, pero al mundo le va a hacer falta acceso a esas tierras para todas las tecnologías que son clave en este siglo y todos los avances por delante”. Y añadió que “un país amigo y aliado en nuestro hemisferio tenga acceso a eso es algo muy positivo y estamos dispuestos a ayudar a que puedan desarrollar la riqueza de ustedes”.

La presencia dominicana en esta cita da continuidad a los lineamientos del presidente Luis Abinader en cuanto a la gestión del potencial del país con relación a las tierras raras; se recuerda que el 20 de agosto de 2024 se emitió el decreto 453-24 que creó la Empresa Minera Dominicana (Emidom), entidad pública para la exploración de recursos mineros estratégicos.

Asimismo, el mandatario ha descrito el descubrimiento y futura explotación de tierras raras en suelo dominicano como una oportunidad estratégica sin precedentes. “Con una visión de futuro y con responsabilidad ambiental, podemos convertirnos en un referente sostenible para la explotación de estos recursos estratégicos”, declaró Abinader en su discurso de rendición de cuentas de 2025.

En adición a la reunión ministerial, la delegación dominicana participó en un encuentro de alto nivel organizado por el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, siglas en inglés), titulado “Asegurando el Suministro de Minerales Críticos: Diálogo Gobierno-Industria”, el cual congregó a miembros del gabinete estadounidense, congresistas, cancilleres, ministros relacionados y representantes líderes de la industria para definir las alianzas necesarias que aseguren la inversión requerida para el afianzamiento de la estrategia.

En esta última actividad se sumó a la delegación dominicana, la embajadora en Estados Unidos, María Isabel Castillo.