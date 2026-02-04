Mario Díaz advierte sobre emergencia vial por aumento de accidentes y urge acción firme del Estado

Durante las últimas siete semanas se han registrado accidentes de tránsito que superan los promedios acostumbrados, indicó el abogado y dirigente sindical Mario Díaz.

Tras una recopilación de datos e informaciones, en más de dos mesdes al menos 165 muertes han ocurrido por accidentes.

Los datos que previenen de distintos reportes hospitalarios como el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), notificaron que estos eventos siguen siendo parte de las principales causas de muertes violentas en el país.

“El país está viviendo una escalada peligrosa y sostenida de accidentes de tránsito, con consecuencias humanas, económicas y sociales devastadoras. No son simples cifras: son familias destruidas, hospitales saturados y una sociedad que corre el riesgo de normalizar la tragedia”, afirmó Díaz.

Díaz atribuyó esta situación a la conducta irresponsable y temeraria de gran parte de los conductores la cual hizo más énfasis a los motoristas, así como también a no respetar las señales de tránsito, agravado por la debilidad en los controles y la aplicación efectiva de la ley.

En ese contexto, sostuvo que las autoridades nacionales y municipales están obligadas a actuar con mayor firmeza, fortalecer los operativos de fiscalización y hacer cumplir sin excepciones la Ley 63-17 de Tránsito, Transporte y Movilidad Vial.

“La ley existe, pero su aplicación débil la convierte en letra muerta. Cada semáforo violado y cada vehículo sin condiciones mínimas de seguridad representa una amenaza directa a la vida”, enfatizó.

Cronograma

Tras esta situación Díaz planteó un cronograma escalonado en función para la puesta en marcha de la ITV, este cronograma inicia con el transporte público, motocicletas de uso comercial y flotillas estatales, para luego continuar con el resto del parque vehicular.

"No hay voluntad política ni voluntad administrativa ni pública, si se aplicara entonces los vehiculos en mal estado, los vehiculos que no reunen las condiciones minima de circulacion no circularían en la via publica; si esto se aplicara no veríamos accidentes", comentó.

Asimismo hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader, al Gabinete de Transporte, al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y a los ayuntamientos, para que declaren la seguridad vial como una prioridad nacional y actúen con la firmeza que la situación demanda.