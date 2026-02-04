Antoliano juramenta a 5 viceministros de Justicia; algunos estuvieron en la Consultoría Jurídica

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, juramentó a cinco viceministros que lo acompañarán en esa cartera y al director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana.

Los viceministros, designados por el presidente Luis Abinader con el decreto 30-26, y juramentados por Peralta son: Pedro Montilla, Noelia Rivera Guevara, Noel Sued Canahuate, Delta Paniagua y Juan Dionicio Rodríguez,

Roberto Santana fue nombrado en la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales con el decreto 14-26.

El acto de juramentación se realizó en la sede del Ministerio de Justicia, ubicado en la calle Gustavo Mejía Ricart, esquina Agustín Lara, donde funciona el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

¿Quiénes son los viceministros de Justicia?

Estos funcionarios han ocupado otras funciones públicas, según indica una nota de prensa que destaca que varios de ellos estuvieron con Peralta en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Pedro Luis Montilla Castillo, designado como viceministro de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, fue subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo desde el año 2020. Es un abogado especializado en Derecho Público, egresado de la PUCMM, con más de 17 años en el ejercicio del derecho. Ha realizado maestrías en Derecho Constitucional en la Universidad de Palermo, Argumentación Jurídica en la Universidad de León y Derecho Administrativo en la PUCMM. En la actualidad realiza una investigación doctoral en la Universidad del Externado sobre las tensiones entre la democracia y el constitucionalismo.

Montilla Castillo es, además, profesor de Derecho Constitucional e Historia del Derecho en la PUCMM y colabora con otras casas de estudio como el Instituto OMG, la UNPHU, la ENJ y la UASD. Fue letrado del Tribunal Constitucional, tras lo cual fungió como director de litigios de una firma privada y asesor del Senado de la República, pasando a la Administración Central en agosto de 2020.

Noelia Rivera Guevara

Noelia Rivera Guevara, designada viceministra de Representación Judicial y Extrajudicial, también se desempeñó hasta febrero de 2026 como subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo.

Adicionalmente, se desempeña como profesora de Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Previo a su ingreso al servicio público, desarrolló su carrera en el ejercicio privado como asesora legal de Philip Morris Dominicana para República Dominicana y el Caribe y como abogada asociada en el ámbito de negocios y comercial en la firma De Camps, Vásquez & Valera.

Rivera Guevara es abogada, egresada magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y cuenta con maestría en Estudios Jurídicos Internacionales en Georgetown University como becaria del Programa Fulbright, así como formación en Análisis Económico del Derecho en George Mason University Center for Law & Economics y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho & Economía (ALACDE). Cuenta también con estudios especializados en derechos humanos y litigio estratégico, incluyendo programas en Finlandia y en Harvard University.

Noel Sued Canahuate

En el Viceministerio de Derechos Humanos fue designado Noel Sued Canahuate, abogado y académico especializado en derecho público. En sus más de 10 años como servidor público ha desempeñado roles clave de estrategia jurídica y desarrollo normativo en instituciones como la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En los inicios de su carrera profesional, ejerció la práctica privada del derecho en Santiago de los Caballeros, su ciudad natal, y posteriormente en Santo Domingo para la firma consultora internacional KPMG.

Sued Canahuate es profesor de Derecho Constitucional en grado y postgrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), de cuya Escuela de Derecho es egresado con distinción magna cum laude. Posee maestrías en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha; Diplomacia y Servicio Consular por el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular “Dr. Eduardo Latorre Rodríguez”; y Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias por la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Actualmente cursa el doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Ha completado diversos programas internacionales en ciencias jurídicas, tales como el Harvard Summer School of Legal Studies, el UGA School of Law Transnational Law Program y el Curso Internacional en Estudios Críticos de Derecho y Sociedad de la Escuela Latinoamericana de Políticas Públicas de CLACSO.

Juan Dionicio Rodríguez Restituyo

A la cabeza del Viceministerio de Políticas Públicas fue designado el Dr. Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, un destacado jurista, académico y dirigente político dominicano. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito legislativo, comunitario y de derechos humanos. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Economía, Negocios y Relaciones Internacionales y de Alta Gerencia en Partido Político, con más de 25 años de ejercicio, destacándose en materia penal. Fue diputado al Congreso Nacional y regidor por el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Rodríguez Restituyo se ha desempeñado como consultor de organismos nacionales e internacionales, como CONANI y el PNUD. Ha ocupado responsabilidades directivas en instituciones defensoras de derechos humanos, manteniendo un firme compromiso con la protección de los sectores más vulnerables y la promoción de la justicia social. Además, ha participado activamente en el proceso de reforma penitenciaria, impulsando políticas de fortalecimiento institucional y la modernización del sistema de rehabilitación.

Delta Paniagua Féliz

En el Viceministerio de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía fue designada Delta Paniagua Féliz. Es egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad Central del Este, realizó una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), así como postgrados en Derecho Procesal.

En su experiencia laboral destaca su paso por la Dirección Jurídica de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), su desempeño como experta gubernamental ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y su labor como asesora legal del Banco de Reservas de la República Dominicana, asesora legal de la Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y una prolongada carrera en el ejercicio privado.

Roberto Santana

Roberto Santana Sánchez ha sido juramentado como director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, órgano responsable de la administración del sistema penitenciario nacional.

Santana Sánchez cuenta con una amplia trayectoria en materia penitenciaria, tanto a nivel nacional como internacional. En la actualidad forma parte de la Academia Regional Penitenciaria y del Foro Internacional de Expertos Penitenciarios. Encabezó el proceso de instauración del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, iniciado en el año 2003 y desarrollado hasta 2016, el cual operó como un piloto extendido que sirvió de base para la transición hacia un sistema penitenciario único en la República Dominicana. Asimismo, impulsó la creación de la Escuela de Estudios Penitenciarios, hoy Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (ISEEPC), contribuyendo a la profesionalización del personal del sistema penitenciario.

Es politólogo y profesor emérito de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), institución en la que se desempeñó como profesor titular en las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas y de Humanidades. Fue decano y luego rector de la UASD.

Además, ha desarrollado una extensa labor como consultor en políticas públicas y justicia penal para organismos internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), participando en el diseño de escuelas penitenciarias en países como Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y Paraguay, así como en la formulación de políticas públicas penitenciarias en diversas jurisdicciones. Santana Sánchez fue designado como titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales el pasado 1.º de octubre de 2025.