Santiago Hazim e implicados en caso Senasa buscan este martes que se les cambie medida de coerción

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis implicados en el entramado de corrupción ejecutado en esa entidad, se presentarán, este martes, ante los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para apelar la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva dictada el pasado mes de diciembre.

La audiencia está pautada para las 10 de la mañana.

Los demás implicados, quienes guardan prisión en las cárceles del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y de Najayo Mujeres son: Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Este martes también se conocerá el recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.

Los cargos que pesan sobre el grupo incluye, coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.