Se registra incendio en el sistema 911 de Santo Domingo

Desde las 2:18 de la mañana de este martes se registró un conato de incendio en las instalaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, ubicado en la sede del Distrito Nacional.

Producto del siniestro seis empleados fueron trasladadas por inhalación de humo, “encontrándose todas fuera de peligro”. Además, todo el personal de esa edificación, alrededor de 100, fue evacuado del lugar.

El incendio tuvo lugar en el área de despacho, en el primer piso, el cual se encuentra “inoperante”. En esa zona se coordinan los recursos de las diferentes agencias de respuestas, como la Policía Nacional, Bomberos, Ambulancias, entre.

Se presume que el conato de incendio se produjo por un corto circuito desde un aire acondicionado.

Siete camiones del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional lograron sofocar el siniestro tras una hora 20 minutos de trabajo.

Pasadas las 6:00 de la mañana en el lugar se encuentra un camión de bomberos, quien realiza las investigaciones para precisar qué ocasionó el incendio.

Desde la acera de la edificación se siente el olor a humo. El personal que va llegando se le pide entrar por la parte de atrás, para coordinar las acciones que se realizarán en el lugar.

La entidad informó que activó su plan de contingencia, lo que implica que las operaciones se están realizando desde la sede de Santiago.

La Zona Metropolitana brindaba cobertura operativa desde Baní hasta Punta Cana, mientras que el resto del territorio nacional “ya era atendido desde la región Norte, en Santiago”.

“Actualmente, el Sistema 9-1-1 trabaja de manera coordinada con las empresas telefónicas para completar el desvío total de las llamadas de emergencia hacia la sede de Santiago, como parte del protocolo técnico de estabilización”, informaron en nota de prensa.