Lluvias y frío para este martes por efectos de sistema frontal

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes se espera que el sistema frontal localizado en el Canal de la Mona continúe provocando lluvias entre débiles a moderadas con ocasionales ráfagas de viento.

Este sistema, que se espera se debilite en las próximas 24 a 36 horas, provocará lluvias sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, entre otras áreas.

El Indomet pronosticó que estas lluvias se extenderán todo el día, esperándose que sean moderadas en puntos aislados, especialmente en poblados de la costa norte.

El sistema mantiene viento acelerado y ráfagas que estarán girando hacia el noroeste del país en las próximas horas, manteniendo una sensación térmica fría en gran parte del país.

Por tanto, las temperaturas continuarán relativamente bajas, con sensación térmica bastante fresca en el transcurso de este martes y para mañana miércoles. A partir del jueves las temperaturas se elevarán nuevamente, esperándose un nuevo descenso en el fin de semana, debido a la incidencia de otro sistema frontal.

El Indomet mantiene en aviso y alerta meteorológica a Puerto Plata, ante el riesgo de inundaciones urbanas.

Condiciones marítimas

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica permanecer en puerto, debido a fuertes y olas anormales, desde la Bahía de Manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia).

A los operadores de la costa caribeña, se les recomienda navegar con precaución, sin aventurarse mar adentro.