Estructura del sistema del 911 no presenta daños tras conato de incendio

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó que la estructura del edificio no presenta ningún tipo de afectación estructural, tras registrarse un conato de incendio en el área de despacho de la sede de la Zona Metropolitana, conforme a la evaluación realizada por técnicos de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).

De acuerdo con las valoraciones técnicas, el edificio se encuentra estructuralmente seguro, sin riesgo de colapso ni compromiso en sus elementos importantes.

Asimismo, el Sistema 911 informó que, de acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, el conato de incendio se originó a causa de un cortocircuito eléctrico.

En cuanto al personal trasladado de manera preventiva por inhalación de humo, la institución indicó que todas las personas fueron evaluadas por médicos especializados en distintos centros de salud y dadas de alta, encontrándose en buen estado.

El director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, Randolfo Rijo Gómez, reiteró que "las operaciones continúan desarrollándose con normalidad desde la sede de Santiago, conforme al plan de contingencia institucional, mientras se avanza en los procesos técnicos y administrativos necesarios para la rehabilitación del área afectada".

“Al encontrarse el edificio en condiciones habitables, el personal podrá retomar de manera inmediata sus labores administrativas rutinarias una vez concluyan los trabajos de limpieza y adecuación de las áreas, garantizando un entorno seguro para el desempeño de sus funciones”, puntualizó Rijo Gómez.

La institución agradeció el acompañamiento técnico de Onesvie y reiteró su compromiso con la seguridad del personal, la transparencia informativa y la continuidad del servicio a la ciudadanía.