Dominicano lidera desde RD banda de tráfico de narcóticos y armas en Estados Unidos, dice la DEA

“Un ciudadano dominicano, que reside en República Dominicana, coordina la distribución de narcóticos y armas de fuego en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, a través de múltiples redistribuidores en esas ubicaciones”, informó la Administración para el Control de Drogas (DEA), al anunciar el arresto de seis personas vinculadas a esta supuesta red.

Dentro de los arrestados se encuentran los dominicanos Manolin Vargas D'olon, también conocido como “Robelin”, 30 años; Álvaro Pérez, de 40 años y Anderson Amador Nova, 35 años; todos residentes de la ciudad de Waterbury, Connecticut, Estados Unidos.

Además, fueron arrestados Giovanni Benoit, 41 años, de Nueva York; Ángel Vásquez, también conocido como “Bebo”, 36 años, residente de la ciudad de Hamden y Andy Martínez, 46 años, de Paterson, Nueva Jersey.

“Se alega que el ciudadano dominicano hizo declaraciones a fuentes que sugerían que tenía la capacidad de dirigir la violencia contra individuos en Estados Unidos”, indicó el comunicado.

Tras comparecer este martes ante juez se decidió mantener en prisión a Manolin Vargas D'olon, Álvaro Pérez y Anderson Amador Nova. Mientras que Benoit y Martínez fueron puestos en libertad bajo fianza y condenados a arresto domiciliario.

Según se informó, durante las pesquisas los investigadores realizaron más de 30 compras controladas a redistribuidores por un total de más de un kilogramo de fentanilo, más de 200 gramos de metanfetamina y 17 armas de fuego.

El análisis de laboratorio del fentanilo comprado reveló que parte de este estaba “mezclado con bromazolam, que es una benzodiazepina sintética relativamente nueva que no estaba programada en el momento de su venta y que se encuentra cada vez más como componente en mezclas de drogas que resultan en sobredosis”.

Vargas D'Olon, Benoit, Pérez, Amador Nova y Vásquez se les acusa de conspirar para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo y metanfetamina.

De ser declarados culpables de este cargo, según el tipo y la cantidad de droga atribuida a cada acusado, Vargas D'Olon enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua; Benoit, Pérez y Amador Nova enfrentan una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y una pena máxima de 40 años de prisión; y Vásquez enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.

La acusación también imputa a Vargas D'Olon, Benoit, Pérez, Amador Nova y Vásquez por uno o más cargos relacionados con la distribución de sustancias controladas.

Además, la acusación formal imputa a Vargas D'Olon, Benoit, Vásquez y Martínez por participar en una conspiración para el tráfico de armas de fuego; a Vargas D'Olon por posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un extranjero que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos; a Vásquez por posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un delincuente; y a Vargas D'Olon, Benoit y Vásquez por la transferencia ilegal de un arma de fuego. Cada uno de estos cargos conlleva una pena máxima de 15 años de prisión.

Se alega además que, en mayo de 2025, Vargas D'Olon fue arrestado por cargos estatales de narcóticos.

El análisis de un teléfono celular que le fue confiscado al momento de su arresto reveló carpetas de caché del servicio de mensajería encriptada Telegram que contenían archivos de video e imágenes que mostraban pornografía infantil.

El 9 de diciembre, el gran jurado de New Haven emitió una acusación formal por separado, acusando a D'Olon de posesión de pornografía infantil, un delito que conlleva una pena máxima de prisión de 20 años.