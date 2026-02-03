Cruz Roja Dominicana fortalece capacidad ante emergencias y desastres

La Cruz Roja Dominicana clausuró un curso-taller intensivo de Agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene (WASH), orientado a fortalecer las capacidades de preparación y respuestas ante emergencias y desastres.

Según se informó a través de un comunicado de prensa, este taller contó con la participación de voluntarios de distintas filiales y técnicos especializados a nivel internacional.

La actividad parte del proyecto “Fortalecimiento de la preparación y respuesta ante desastres en el Caribe – Fase I”, que, con el apoyo financiero de la Cruz Roja Italiana, busca consolidar las capacidades técnicas de la institución en el tratamiento y manejo de agua segura, saneamiento básico y promoción de la higiene en situaciones de emergencia, especialmente ante inundaciones y huracanes.

En el taller participaron profesionales de la salud, especialistas en manejo de agua en emergencias, y voluntarios de los equipos nacionales de intervención, que recibieron formación teórica y práctica que les facilitará garantizar una respuesta humanitaria oportuna, coordinada y de calidad en comunidades afectadas por desastres.

Esta iniciativa permitirá mejorar la estructura de respuesta en Agua, Higiene y Saneamiento (WASH) de la Cruz Roja Dominicana, ampliando la base de operadores capacitados y facilitando la movilización de equipos especializados hacia filiales estratégicas del país cuando la situación lo requiera.

La capacitación de una semana contó con la colaboración dos técnicos de Honduras y Nicaragua, del Ministerio de Salud y del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), beneficiando a voluntarios de filiales de la Cruz Roja en las provincias de San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, La Romana, La Altagracia y Hato Mayor.