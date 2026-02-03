Aerodom guarda silencio ante postura del presidente del Senado

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) declinó este martes referirse a la advertencia formulada por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, quien aseguró que ese órgano legislativo respaldará la postura del presidente Luis Abinader de acudir a los tribunales si Vinci Airports, casa matriz de Aerodom, no cumple con la construcción de la nueva terminal aeroportuaria contemplada en el contrato de concesión.

A solicitud del LISTÍN DIARIO, el director corporativo de comunicación de Aerodom, Luis López, se limitó a señalar que por el momento la empresa no tiene comentarios que ofrecer en torno a las declaraciones del presidente del Senado.

“Por ahora la empresa se abstiene de emitir cualquier comentario u opinión sobre las declaraciones emitidas por el presidente del Senado de la República”, expresó el ejecutivo.

López reiteró que no habrá más reacciones públicas por parte de Aerodom en relación las referidas declaraciones. Este caso ha generado un creciente debate en el ámbito político y económico del país, debido a la magnitud de la inversión comprometida y la importancia estratégica del sistema aeroportuario nacional.

Aerodom opera, mediante contrato de concesión con el Estado dominicano, seis de los principales aeropuertos del país, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA); el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata,

Además, también el Aeropuerto Internacional Profesor Juan Bosch, en Samaná-Catey; el Aeropuerto Internacional Doctor Joaquín Balaguer (El Higüero), en Santo Domingo Norte; el Aeropuerto de Arroyo Barril, en Samaná, y el Aeropuerto Internacional María Montez, en Barahona.

Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, explicó que hará uso de las atribuciones que le confieren los artículos 92 y 93, numeral 2, así como el artículo 94 de la Constitución de la República.

Además de lo establecido en la Ley 8425 sobre fiscalización y control del Senado, específicamente en su numeral 5, literal A, para invitar formalmente a la empresa concesionaria a comparecer ante el hemiciclo.

Según se alega, a dos años de la renegociación del contrato con Aerodom, la empresa no ha mostrado avances significativos en la construcción de la nueva terminal aeroportuaria, proyecto que estaría financiado con una inversión estimada en 775 millones de dólares.

De los Santos reiteró que esta acción forma parte del compromiso del Congreso Nacional con la rendición de cuentas, el respeto al marco constitucional y la defensa del interés nacional, y aseguró que el Senado continuará actuando con responsabilidad y firmeza en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas que administran infraestructuras estratégicas del país.