Yaguate: Accidente múltiple en la carretera Sánchez involucra tres vehículos pesados

Un accidente múltiple se produjo la mañana de este lunes en la carretera Sánchez, en el municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal, que involucra al menos tres vehículos pesados y varios livianos.

En los reportes publicados en redes sociales, se evidencia que se trató de un choque entre dos patanas y un camión cargado de naranjas, resultando embestidos otros vehículos livianos.

Esto ocurrió en dirección oeste-este, frente a la estación de combustible, lo que desde tempranas horas afectó el transido.

Se desconoce si hay fallecidos, aunque se reportan heridos.

Al lugar llegaron unidades de los bomberos, del 911, la Digesset y la Policía Nacional.