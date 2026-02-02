Sistema frontal dejará lluvias y mucho frío este lunes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes se espera que un sistema frontal localizado en Puerto Rico continúe provocando lluvias entre débiles a moderadas con ocasionales ráfagas de viento.

Estas lluvias serán más frecuentes sobre diferentes provincias del litoral atlántico, el suroeste y la Cordillera Central, especialmente sobre municipios de Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago Rodríguez, Santiago.

Así como en Dajabón, Monte Cristi, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, La Altagracia, Barahona, Pedernales e Independencia, entre otras.

En cuanto las temperaturas, estas serán más frescas y agradables que días anteriores, en especial en horas de la noche y madrugada, sintiéndose más en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían producirse algunos episodios de nieblas y neblinas.

El Indomet mantiene en aviso y alerta meteorológica a La Romana, La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, Puerto Plata y El Seibo.

Mientras que se descontinúan las alertas para el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y San Cristóbal.

Condiciones marítimas

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica permanecer en puerto, debido a fuertes y olas anormales, desde la Bahía de Manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia).

En su informe, el Indomet precisa que en la costa caribeña, las condiciones de oleaje peligroso se encuentran, actualmente normales.