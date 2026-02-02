La región Enriquillo clama por un Plan Integral de Desarrollo

Para que el proyecto múltiple Monte Grande cumpla el papel para el que está siendo construido, la región suroeste necesita la conformación de un Plan Integral de Desarrollo Económico Valle de Neyba, para lograr incorporar más de 900 mil tareas a la producción y transformar la vida de los habitantes de esa zona del país.

La postura es sostenida por el ingeniero Leonardo Mercedes, quien asegura que antes de que concluya la presa Monte Grande es necesario definir hacia dónde van los productos que saldrán de las productivas tierras de la zona.

“Una cosa es clara, lo que tenemos hasta ahora es un embalse que retiene agua y sirve para criar peces y amortiguar las inundaciones que tanta destrucción ocasionaron en el pasado, y eso es importante, pero sin los canales de riego, sin las instalaciones que llevaran agua al acueducto regional y sin los equipos que generarían unos 13 mega watts de energía, Monte Grande quedaría incompleto como proyecto”, afirma el profesional de la ingeniería.

Entrevistado por Tomás Aquino Méndez y Ramón García en el programa “Al punto vespertino” que se difunde cada semana por el canal 2, Ahora TV, Mercedes aprovechó para llamar a los senadores y diputados de la región Sur a integrar lo que él denomina “Bloque legislativo de la cuenca Enriquillo”, que reclamaría unido la terminación de Monte Grande, y además lograría que sus voces lleguen con más fuerza al Poder Ejecutivo y otros estamentos del gobierno para lograr obras que complementen el desarrollo de la región.

“Tenemos siete senadores, más de 10 diputados, que unidos constituyen el 20% de la matrícula del congreso, si ellos junto a los gobernadores, alcaldes, regidores y otros funcionarios nativos, se unifican, su voz llegará con fuerza y se escuchará en la misma Presidencia de la República y el Sur dejará de ser la cenicienta de hoy”, sostiene el ingeniero hidráulico y ambientalista.

De manera directa hizo referencia a los senadores Moisés Ayala, Dagoberto Rodriguez Adames y Guillermo Lama, representantes de las provincias Barahona, Independencia y Bahoruco, que serán las beneficiadas directas de las aguas que proporcionará la presa Monte Grande, los cuales no han dejado sentir su voz y su poder legislativo para llevar hasta el congreso la presión por la terminación de esa obra que está solo a la espera de la licitación anunciada por el gobierno, para concluir con las obras complementarias.

Mucho tiempo

Leonardo Mercedes considera que 16 años es mucho tiempo para una obra que desde sus inicios se prometió concluir en tres años y medio, pero ya han pasado “tres presidentes, tres reelecciones y cientos de promesas y fecha para su terminación”.

Leonardo Mercedes, ingeniero y ambientalista, aboga por la unidad de legisladores del sur.EXTERNA

Asegura que lo importante y el éxito de Monte Grande es que va a lograr golpear de forma directa y efectiva la pobreza, el desempleo y el hambre, porque con ella se encenderían los motores del desarrollo para que se hable de un antes y un después de esta obra.

“Tenemos que hacer gestiones asociativas, para alcanzar la soberanía alimentaria y con esas 700 mil taras en producción, que pudieran llegar a 900 mil, eso se logra, porque además tenemos a la mano dos puertos de mar, un aeropuerto y dos puertos fronterizos que nos garantizan un mercado cautivo de más de 11 millones de personas que son los ciudadanos haitianos” asegura Mercedes.

Por eso dice no entender la aparente indiferencia de las autoridades para concluir el proyecto Monte Grande y llamar a esa licitación urgente, como lo anunció el mismo presidente en enero del 2024 y poner fin a esa tan larga espera.

Insiste en que esas obras son claves para decir que se concluyó el proyecto múltiple Monte Grande y esas obras son: la primera es hidroeléctrica, que se instalaré en Fondo Negro generando 13 mega watts, turbinando 22 metros cúbicos de agua que retornarán al cauce del río Yaque del Sur; la segunda son las conexiones que llevarían el agua al acueducto regional desde la presa, dejando de lado el uso de bombas que consumen mucho combustible, y la tercera son los canales, que darán la vida definitiva al proyecto y marcaría el antes y después esperado en toda la región

Llamado de alerta

Hizo un llamado al presidente Luis Abinader a que no se deje confundir por el director del INDRHI, quien anda diciendo que la presa Monte Grande será recibida.

Asegura que sería “un gran fiasco” que lo que se concibió como un proyecto múltiple para riego, energía y agua potable, se reciba sin los canales correspondientes para llevará agua a 700 mil tareas, sin los aditamentos que lleven agua al acueducto regional y sin los equipos que generarían la energía eléctrica esperada en la región.