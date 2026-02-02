MOPC y RD Vial inician repavimentación de la Ruta 66 con acceso clave al AILA

RD Vial y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) iniciaron los trabajos de repavimentación completa de la Ruta 66, principal vía de acceso y salida del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG), como respuesta al avanzado deterioro que presentaba esta importante arteria vial.

La intervención incluye la remoción total de la capa asfáltica dañada, corrección de baches y desniveles, así como la colocación de una nueva carpeta de asfalto, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y las condiciones de tránsito para miles de conductores que utilizan diariamente esta vía estratégica.

Desde tempranas horas de la mañana, brigadas mixtas del MOPC y RD Vial, apoyadas por maquinarias pesadas, camiones volteos y equipos de extendido de asfalto caliente, se mantienen trabajando de manera progresiva a lo largo del trayecto, afectados por la acumulación de hoyos y el desgaste del pavimento.

Durante meses, pasajeros, usuarios frecuentes y taxistas del sindicato de choferes del Aeropuerto Internacional de Las Américas habían manifestado reiteradas quejas por el mal estado de la Ruta 66, señalando que los baches y grietas provocaban daños constantes a los vehículos, retrasos en los desplazamientos y riesgos para la seguridad vial.

Conductores consultados en la zona expresaron que el deterioro progresivo de la vía incrementaba los costos de mantenimiento de sus automóviles y generaba situaciones peligrosas, especialmente durante las lluvias y en horas nocturnas, cuando los hoyos resultaban menos visibles.

De acuerdo con técnicos a cargo de la obra, los trabajos iniciaron la semana pasada y avanzan conforme al cronograma establecido, priorizando los puntos más críticos del corredor vial.

Indicaron que la nueva capa asfáltica permitirá una superficie más resistente y duradera, acorde con el alto flujo vehicular que registra esta ruta.

Las autoridades explicaron que esta intervención forma parte de un plan integral de mantenimiento y rehabilitación de las principales vías de conexión hacia aeropuertos, zonas turísticas y corredores logísticos del país, con el propósito de garantizar infraestructuras viales seguras, modernas y eficientes.

Mientras se desarrollan las labores, el RD VIAL y MOPC exhortó a los conductores a transitar con precaución por la zona y a seguir las señalizaciones temporales colocadas para facilitar el flujo vehicular y evitar accidentes. Principalmente a los conductores que diario transitan por la Ruta 66 desde y hacia la terminal aeroportuaria.