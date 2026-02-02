Migración deportó a más de 2,000 indocumentados en operativos del fin de semana

La Dirección General de Migración (DGM) informó que, como resultado de los operativos de interdicción migratoria realizados el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2026, fueron detenidos 1,852 extranjeros en condición migratoria irregular y deportados 2,374.

Los agentes de la DGM interdictaron a 1,359 personas en distintas localidades del país, y otros 493 extranjeros fueron recibidos por entregas realizadas por los miembros de las instituciones de seguridad y defensa del Estado dominicano.

En los principales puntos fronterizos del país, la DGM recibió y procesó un total de 2,450 extranjeros, de los cuales 2,374 fueron deportados conforme a los protocolos establecidos hacia su país de origen; estos fueron deportados de Dajabón (407), Elías Piña (573), Jimaní (113) y Pedernales (45).

Los operativos de interdicción del fin de semana se desarrollaron en el Gran Santo Domingo y el Polígono Central del Distrito Nacional (Herrera, Sabana Perdida y Los Mina), Santiago de los Caballeros (municipio cabecera y zonas aledañas), La Vega (municipio cabecera), Espaillat, La Altagracia (Bávaro, Hoyo de Friusa, Fruisa, Verón, Villa Playwood y Barrio Nuevo), Elías Piña (Comendador), Pedernales (municipio cabecera), Independencia (Jimaní y zonas aledañas), Montecristi (municipio cabecera), Puerto Plata (San Felipe y Maimón), Mao, Valverde, Santiago Rodríguez, Barahona, Azua (Los Pilones) y la provincia San José de Ocoa.