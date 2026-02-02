Haití se encamina al nivel más grave de incertidumbre

Entre el canto luctuoso del tableteo de las armas, la muerte rondando en el ambiente y el miedo esparciéndose como epidemia este fin de semana, Haití amanece este lunes 2 de febrero bajo el nivel más grave de incertidumbre de las últimas décadas.

Esto está ocurriendo justo al iniciarse el conteo final hacia este viernes 7, cuando expira el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) y existe la amenaza de un vacío institucional total.

Para un recordatorio temprano y una puesta en contexto que da fuerza a este augurio, el CPT fue investido el 25 de abril de 2025, con una misión monumental que abrió puertas de esperanza para la paz en ese país, azotado por una crisis sociopolítica y la violencia que generan las pandillas.

En efecto, tenía de misión restablecer la seguridad en los territorios en poder de las bandas armadas, organizar elecciones, transparentes y democráticas y lograr una reapertura de las actividades económicas.

A día de hoy, ninguno de estos compromisos ha sido logrado, por lo que el país está en vilo a medida que se aproxima el fin del mandato del CPT y los actores haitianos no alcanzan un acuerdo para el día después, cuando la nación caería en el vacío institucional.

El CPT no solo fracasó en lograr sus objetivos, sino que develó una lucha de intereses y pugnas políticas que han sido parte de las causas que han impedido a Haití encausarse por un camino de certidumbre y bienestar para su gente.

Todo quedó en evidencia la semana pasada, cuando Edgard Leblanc Fils, el asesor presidencial, informó en una conferencia de prensa que cinco del grupo de siete miembros con derecho a voto del CPT, destituyeron al primer ministro Alix Fils-Aimé.

Esto dejó claro la existencia de una batalla de poder entre los integrantes del mandato presidencial colegiado y el primer ministro.

El experto en política haitiana, Eddyson Damas, sostiene que File-Aimé quería volver a hacer lo que pasó en 2021 con Ariel Henry, que intentó adueñarse del poder y quedarse jugando el rol de presidente.

Pocas horas después del anuncioode Leblanc Fils, la representación de la Unión Europea y las embajadas de Francia, Alemania y España en Haití, censuraron la decisión.

Pero más contundente fue la medida del Departamento de Estado de Estados Unidos, que comunicó el apoyo del secretario Marco Rubio al primer ministro Alix Fils-Aimé y anunció la revocación de visados a dos miembros del CPT y sus familias.

Los medios Le Nouvellistic, Haiti24.com, The Haitian Times y Haití Libre recogen gran parte de los puntos clave que se tratan aquí para Listín Diario, que ha seguido de cerca la evolución de problemas agravarían aún más la crisis sociopolítica y económica que castiga al país.

El pueblo haitiano ha esperado con ansias el ejercicio de su tercer capítulo de la transición iniciado en julio de 2021 tras el asesinato del presidente Jovenel Moise.

A raíz del magnicidio de Moise, el Gobierno del ex primer ministro Ariel Henry dirigió al país durante 33 meses, seguido de otros 18 meses del CPT, compuesto por nueve miembros, así como por el ex primer ministro Gary Conille y el actual, Alix Didier Fils-Aimé.

Ahora, ante el evidente fracaso del CPT, el especialista Antoine Louis plantea que no es posible “mantener la actual fórmula colegiada” porque es “absolutamente negativa”.

Louis opina que el presidente del Tribunal de Casación sea investido como presidente provisional, tal y como estipula la Constitución modificada de 1987, esto como fórmula para evitar el caos que se teme desencadene a partir del viernes venidero.

La inestabilidad en materia de seguridad, política e institucional han impedido la celebración de elecciones en Haití desde hace 10 años.

Las autoridades declararon el 30 de octubre de 2026 como fecha para la primera vuelta de las elecciones legislativas y presidenciales. Una eventual segunda vuelta se celebraría el 6 de diciembre.

La realidad es que en Haití no hay condiciones de seguridad, ya que, según todos los informes de organismos internacionales confirman que la región metropolitana de Puerto Príncipe está controlada por las pandillas en un 90 %, mientras que Artibonite, el segundo departamento en términos electorales, es dominado en un 50 % por las bandas.

Mientras se espera por el acuerdo de una fórmula para sustituir al actual sistema de gobierno haitiano, el 7 de febrero toca sus límites y los temores de una confrontación civil armada están sobre el tablero.