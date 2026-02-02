Dos hechos violentos dejan tres muertos y un herido durante el fin de semana en Santiago

Dos hombres fallecieron la noche del domingo tras protagonizar supuestamente un asalto a mano armada frente a la bodega Los Jardines, ubicada en la calle San José, del sector Francisco del Rosario.

De acuerdo con el informe policial, los individuos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y, a punta de pistola, despojaron de teléfonos celulares y dinero en efectivo a varias personas que se encontraban jugando dominó. Al huir, uno de los hombres fue impactado por disparos realizados por una persona aún no identificada, mientras que el segundo perdió el control de la motocicleta y cayó al pavimento.

Como resultado, uno de ellos falleció por herida de arma de fuego en el tórax y el otro a causa de un trauma craneoencefálico severo. En la escena fueron ocupados como evidencias una motocicleta CG 200, color negro, un arma de fuego con datos ilegibles y varios teléfonos celulares, propiedad de las víctimas.

Los cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de identificación, mientras las autoridades continúan las investigaciones.

Otro caso

En un hecho separado, ocurrido la madrugada del sábado en el parque Andrés Aybar (Toreco), ubicado en el sector Batey I, del distrito municipal La Canela, un hombre falleció y otro resultó herido durante un conflicto social.

La víctima fue identificada como José Luis Colón Checo, alias “El Flaco”, de 27 años, quien murió mientras recibía atenciones médicas tras sufrir una herida de arma blanca en el tórax. Según el reporte policial, la herida fue ocasionada por Herry Manuel Pérez García, alias “Luis Enrique”, de 55 años.